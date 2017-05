Düsseldorf (ots) - Mit 13 Prozent hat die FDP ihren bisher besten Umfragewert zur Landtagswahl am 14. Mai erreicht. Das ist zweifellos das Verdienst ihres Hauptdarstellers Christian Lindner. Doch selbst wenn die FDP am Wahltag dieses Top- Ergebnis halten könnte, ist es angesichts eines Sechs-Parteien-Landtags eher unwahrscheinlich, dass sie bei der Regierungsbildung mitmischen wird. Das liegt daran, dass die Liberalen eine (durchaus mögliche) Ampelkoalition mit SPD und Grünen ausgeschlossen haben. Die Grünen wiederum wollen nicht mit CDU und FDP zusammengehen. Was bleibt bei all dieser "Ausschließeritis" ü noch übrig? Für Rot-Gelb oder Rot-Grün reicht es nach derzeitiger Lage nicht und auch nicht für Rot-Rot-Grün oder Schwarz-Gelb. Der einzige Ausweg dürfte dann die "Groko"sein, die große Koalition. Sie wäre noch nicht einmal die schlechteste Lösung, sofern SPD und CDU tatsächlich die Chance ergriffen und das Land mit wirksamen Reformen bei Bildung, Wirtschaft und Verkehr aus seinem Schattendasein befreiten. Haben Kraft und Laschet dazu den Mut?



