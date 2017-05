Weiden - Die Stichwahl fürs Präsidentenamt in Frankreich steht am Wochenende an, so die Experten von Robert Beer Investment.Die Anleger würden gespannt darauf blicken und viele Szenarien würden durchgespielt und gerechnet. Man solle sich nicht zu sehr darauf konzentrieren. Man sollte sich an Brexit, die US-Wahlen und die Wahlen in den Niederlanden erinnern. Ab Montag sei das Ereignis schon wieder Geschichte. Auch alle anderen aktuellen geopolitischen Ereignisse würden lediglich für etwas Volatilität an den Märkten und Umsatz für die Investmenthäuser sorgen. Es könnte sein, dass bei einem entsprechenden Wahlausgang ab nächster Woche Europa in den nächsten Monaten als Investment wieder positiver bei internationale Investoren gesehen werde und frisches Geld an die Europäischen Märkte komme.

