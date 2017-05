FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem extrem ruhigen Geschäft mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss hat eine Händlerin von Lang & Schwarz am Donnerstagabend berichtet. "Es war ja tagsüber einiges los, aber am Abend schlief das Geschäft ein." Es habe auch keine handelbaren Nachrichten gegeben. Dass der Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen wegen eines Unwetters für fast zwei Stunden unterbrochen werden musste, bewegte die Fraport-Aktie des Betreibers nicht. Auch möglicherweise steigende Kosten für den Atomfonds sorgten nicht für Bewegung im Versorgersektor.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.642 12.648 -0,05% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

