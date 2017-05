Das Bundeskartellamt betrachtet mit wachsender Sorge die Konzentration auf dem Markt für Fernbusreisen: Man habe den Fernbusmarkt im Blick, sagte Behördenpräsident Andreas Mundt dem "Focus". "Flixbus hat in den letzten zwei Jahren mehrere Wettbewerber aufgekauft und sich damit in kürzester Zeit zum einzigen großen Fernbuslinienanbieter in Deutschland entwickelt", sagte Mundt.

Es gebe "jederzeit die Möglichkeit einzuschreiten, wenn sich marktbeherrschende Unternehmen missbräuchlich verhalten." Nach Angaben des Instituts IGES verfügt Flixbus mittlerweile über einen Marktanteil von 92 Prozent.