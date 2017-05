Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck (Grüne) hat Spekulationen zurückgewiesen, wonach er Cem Özdemir als Spitzenkandidaten oder Parteichef ablösen könnte, um die Chancen der Grünen bei der Bundestagswahl zu erhöhen. "Ich halte das alles für Tüddelkram", sagte er der "Berliner Zeitung" (Freitagsausgabe).

"Das Motto der Urwahl lautete Basis ist Boss." Katrin Göring-Eckardt und Özdemir hätten die Abstimmung gewonnen und seine volle Unterstützung, so Habeck weiter. "Alle sollten jetzt mal die Klappe halten", fügte der Grünen-Politiker hinzu. "Das einzige, was ich in Berlin jetzt noch helfen kann, ist, die Landtagswahl in Schleswig-Holstein einigermaßen erfolgreich abzuschließen und eine Räuberleiter zu geben. Dann springen die locker übern Zaun."

Er selbst habe für den Bundestagswahlkampf "viele Anfragen von Kreisverbänden", erklärte Habeck. "Die werde ich, was der Kalender hergibt, auch wahrnehmen. Von Leipzig bis Freiburg werde ich dann Wahlkampfauftritte machen - immer auf Einladung der Kreisverbände."

Die Umfragewerte der Grünen im Bund sind derzeit ebenso anhaltend schlecht wie jene in Nordrhein-Westfalen, während die in Schleswig-Holstein sehr gut sind. Deshalb und weil Habeck äußerst populär ist, gibt es parteiintern Überlegungen, ihn bei der Bundestagswahl stärker nach vorn zu stellen.