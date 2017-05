Sydney (ots/PRNewswire) - Seit einiger Zeit besteht in Australien in sämtlichen Supermärkten der größten Supermarktkette des Kontinents - Woolworths - die Möglichkeit mit dem mobilen UnionPay QuickPass zu bezahlen. Seit dem 04. Mai arbeiten zudem UnionPay International und Qantas, die größte Fluggesellschaft Australiens, Hand in Hand - in China abgehende Flüge können nun online mittels UnionPay bezahlt werden.



Im Dezember 2015 brachte UnionPay, unter Mitwirkung von über 20 Banken, den mobilen QuickPass, ein sicheres und bequemes mobiles Bezahlmittel, auf den Markt. Heute wird der QuickPass an über 10 Millionen POS-Terminals weltweit - darunter Australien, Kanada, Hongkong, Macau, Malaysia, Neuseeland, Singapur, Taiwan und die VAE - akzeptiert. Im Verlauf der weltweiten Markteinführung des QuickPass leistete die Chinesische Volksbank großartige Hilfestellung.



Kurz vor den Feierlichkeiten zur Markteinführung besuchte der stellvertretende Gouverneur der Chinesischen Volksbank, Fan Yifei, der sich anlässlich des "RMB Global Cities Dialogue" in Sydney aufhielt, lokale Händler, um sich vor Ort ein Bild zu machen und Auskünfte zur Markteinführung des mobilen QuickPass in Australien zu geben. Er wurde von folgenden Personen begleitet: Cheng Jingye (chinesischer Botschafter in Australien), Shi Wenchao (President China UnionPay), Cai Jianbo (Executive Vice President China UnionPay) und Paul Monnington (Head of Digital and Payments Woolworths).



Die Bezahlung über UnionPay ist sowohl online als auch im Geschäft möglich. 90 % der Geldautomaten und 70 % der Händler in Australien akzeptieren UnionPay-Karten. Zudem hat UnionPay International die Online-Bezahlung über UnionPay auch gegenüber zahlreichen Bildungseinrichtungen und Fluggesellschaften möglich gemacht. Qantas ist die erste australische Fluggesellschaft, die die Online-Bezahlmethode über UnionPay unterstützt.



Außerhalb Chinas ist Australien zudem der Markt mit den meisten mobilen QuickPass-Terminals. 60 %der lokalen Händler, die UnionPay-Karten akzeptieren, unterstützen den mobilen QuickPass. Inzwischen konnten UnionPay International und Woolworths aushandeln, dass Geschäfte der Woolworths Group, einschließlich der Woolworths-Supermärkte, Getränke-Shops von Dan Murphy's und BWS sowie BigW Discount-Abteilungen den mobilen QuickPass in naher Zukunft akzeptieren.



Unter Ausnutzung der umfangreichen Händler-Ressourcen von Woolworths und mittels kontaktlosem Technologieeinsatz in Australien, möchte UnionPay International zuerst die Akzeptanz des mobilen QuickPass in Supermärkten durchsetzen und so eine solides Fundament für die Geschäftsanpassung vor Ort schaffen.



Neben NFC-Produkten, hat UnionPay im Dezember 2016 zudem die Bezahlmöglichkeit via QR-Code ins Leben gerufen, die auch Teil des mobilen QuickPass-Portfolios ist. Banken, darunter die Bank of China und die China Merchants Bank, haben ihre vollständige Unterstützung der Bezahlmethode mittels QR-Code von UnionPay zugesagt, um die persönlichen Daten und Fonds ihrer Kunden besser schützen zu können.



Pressekontakt: Agnes Hou +86-21-2026-5843 houlingwei@unionpayintl.com