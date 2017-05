Zum letzten Mal vor der Stichwahl am Sonntag haben die französischen Präsidentschaftskandidaten Kundgebungen abgehalten. Erneut griffen sich Le Pen und Macron dabei gegenseitig an - und warben um Stimmen.

Die beiden französischen Präsidentschaftskandidaten, Emmanuel Macron und Marine Le Pen, haben bei ihren letzten Kundgebungen vor der Stichwahl am Sonntag noch einmal um Stimmen geworben. Le Pen rief am Donnerstag Tausende Anhänger in dem Ort Ennemain auf, ihr "Rendezvous mit der Geschichte" wahrzunehmen und erntete dafür frenetischen Jubel.

Die Rechtspopulistin stellte sich bei ihrer Kundgebung als "Stimme des Volkes" dar. Macron hingegen würde nur den Status quo verlängern. Aus der Menge tönten ihr "Wir lieben dich, Marine"-Rufe entgegen.

Unterdessen scheint sich ihre Partei, der Front National, bereits auf eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...