Die BayWa AG hat in das US-Amerikanische Start-up "Abundant Robotics Inc." mit Sitz in Hayward, Kalifornien investiert. Der internationale Handels- und Dienstleistungskonzern beteiligt sich als Minderheitsgesellschafter an dem Start-up, um die Entwicklung von automatisierten Erntesystemen für Obstanlagen zu unterstützen. Bildquelle: Shutterstock.com "Mit dieser...

Den vollständigen Artikel lesen ...