Die neue Identität positioniert LTI als einen führenden Partner zur Lösung der Herausforderungen bei der Konvergenz von digitaler und physischer Welt

Larsen Toubro Infotech Ltd. (NSE: LTI, BSE: 540005), ein namhaftes globales Unternehmen für Technologieconsulting und digitale Lösungen, hat heute seine neue Markenidentität als LTI enthüllt. Wie der Slogan "Let's Solve" bereits andeutet, strebt LTI eine partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit seinen Kunden an, um deren Wettbewerbsfähigkeit in einer Welt zu verbessern, in der digitale und physische Realität miteinander konvergieren. Die Kernidee der Marke "Pioneering Solutions in a Converging World" ("Innovative Lösungen in einer konvergierenden Welt") treibt die gesamte Organisation an, in die Entwicklung innovativer Lösungen zu investieren, die Kunden dabei unterstützen, die digitale Transformation zu beschleunigen.

Die neue Markenidentität von LTI verkörpert den raschen Fortschritt, den das Unternehmen auf allen Ebenen über die letzten Quartale hinweg erreichen konnte. Das Unternehmen lancierte die Mosaic-Plattform mit auf Komponenten basierenden Lösungen für die Bereiche digitale Technik, Analytik, IoT, Automatisierung und Cloud. Im Juli 2016 vollzog es unter Freisetzung seines Stakeholder Value den Börsengang und übernahm im November 2016 AugmentIQ zwecks Stärkung seines Angebots in den Bereichen Big Data und Analytik. LTI investiert weiterhin kontinuierlich in den Ausbau jener Ressourcen, die seine Klienten der unterschiedlichsten Branchen zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit benötigen.

Die neue Bildsprache wurde um dieIdee des Mosaiks konzipiert eine imaginäre Darstellung des Prozesses, mit dem LTI die Leistungsfähigkeit exponentieller Technologien einsetzt, um reale Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die Farben Blau und Orange verkörpern den Horizont als dem ultimativen Symbol für Konvergenz, jener Stelle an der der blaue Ozean und der bernsteinfarbene Himmel zusammentreffen. Diese dynamische, moderne und lebhafte Bildsprache verleiht jedem Touchpoint zusätzliche Kraft und symbolisiert den unermüdlichen Einsatz LTI's für den Erfolg seiner Kunden. LTIs Grundüberzeugung steht hinter dem Handeln all seiner 20.000 Mitarbeiter und inspiriert sie, für jeden Kunden den vollen Einsatz zu zeigen, flexibel zu sein und die Grenzen der Innovation immer weiter zu verschieben, in einer sich ständig verändernden Welt stets weiter zu lernen und an Lösungen zur Förderung des Allgemeinwohl zu arbeiten.

Sanjay Jalona, CEO und Managing Director von LTI erklärte: "Einer der großen Umbrüche dieses Jahrhunderts ist das Verschwimmen der Grenzen zwischen der digitalen und der physischen Welt. Unsere Kunden erwarten, dass wires ermöglichen, dass sie in einer zunehmend dynamischen Welt, wo Ziegelsteine und Bytes ineinander übergehen, wettbewerbsfähig bleiben. Die beeindruckende und zielgerichtete Transformation unserer Marke stärkt unsere strategische Absicht, diese neuen Möglichkeiten auszubauen und bestärkt uns in dem Bestreben, jede Partnerschaft mit neuen Ideen und Herangehensweisen zu bereichern."

LTI, das als Tochtergesellschaft der Larsen Toubro Group gegründet wurde, kann sich dabei auf unvergleichliches praktisches Fachwissen stützen. Auf Grund dessen ist es hervorragend für die Zusammenarbeit mit Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen aufgestellt. LTI kann 2017 auf sein 20-jähriges Bestehen zurückblicken, und die neue Marke verschafft dem Unternehmen eine gute Ausgangsposition für den Wettbewerb der kommenden Jahre.

LTI (NSE: LTI, BSE: 540005) ist ein globales Unternehmen für Technologieconsulting und digitale Lösungen, das mehr als 250 Unternehmen geholfen hat, sich erfolgreich in einer konvergierenden Welt zu behaupten. Mit Niederlassungen in 27 Ländern erbringen wir für unsere Kunden stets den höchsten Einsatz und beschleunigen deren digitale Transformation mit der Mosaic-Plattform von LTI, die sie zu innovativen Lösungen im mobilen, Social Media-, Analytik, IoT- und Cloud-Bereich befähigt. Wir wurden vor 20 Jahren als Tochtergesellschaft der Larsen Toubro Group gegründet und verfügen dank dieses besonderen Erbes eine unübertroffene Praxisbei der Lösung hoch komplexer Herausforderungen, vor denen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen stehen. Jeden Tag sorgt unser Team aus mehr als 20.000 Mitarbeitern dafür, dass unsere Kunden die Effektivität ihrer Geschäftstätigkeit und Technologieoperationen verbessern und Wertschöpfung erbringen für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre. Weiterführende Information finden Sie unter www.Lntinfotech.com oder folgen Sie uns über @LTI_Global.

