BERLIN/PARIS (dpa-AFX) - Emmanuel Macrons Sieg in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl hat die Börsen entzückt - im Fall eines endgültigen Erfolgs am Sonntag müssten sich Partner wie Deutschland nach Einschätzung eines Ökonomen aber auch auf forsche Töne aus Paris gefasst machen. Das erwartet der Chef des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther. Ein möglicher Präsident Macron hätte, obgleich überzeugter Europäer, auch nationale Interessen im Blick und würde die Kooperation anderer Staaten einfordern. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir wirtschaftspolitisch mehr Verantwortung in Europa übernehmen müssen", sagte Hüther der Deutschen Presse-Agentur.

Der Ökonom - als "Wirtschaftsweiser" wichtiger Berater der Berliner Regierung - rechnet damit, dass Deutschland gegenüber Frankreich unter einem Staatschef Macron trotz aller Verbundenheit offensiver sein wirtschaftspolitisches Handeln erklären soll. "Nicht in dem Sinne, dass wir große europäische Budgets einfach gegenzeichnen", meinte der IW-Chef. Sondern eher bezogen auf für die Bundesrepublik positive Effekte, die für Nachbarn negative Effekte haben können.

Macron hatte im Wahlkampf das hohe Plus in der deutschen Handelsbilanz gegenüber anderen Eurostaaten kritisiert. Wenn ein Land auf Dauer mehr exportiert als importiert, kann zum Beispiel die inländische Nachfrage in den Zielländern darunter leiden - die Vorteile des einen sind dann die Nachteile des anderen. An diesem Sonntag tritt Macron in einer Stichwahl um das französische Präsidentenamt gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen an./jap/DP/zb

AXC0006 2017-05-05/05:31