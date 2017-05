STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Streit Londons mit Brüssel:

"Es ist für Brüssel angezeigt, die Folklore sein zu lassen und sich darauf zu konzentrieren, die Verhandlungen gut vorzubereiten. Letztlich ist es auch hier wie bei Tarifverhandlungen. Die EU muss versuchen, ihre Interessen bei dem großen Poker zu wahren. An einem Scheitern der Gespräche kann auch Brüssel kein Interesse haben. Ein "wilder Brexit", also ein Austritt ohne Vereinbarungen für den Handel und die Rechte von 4,5 Millionen EU-Bürgern, die in beiden Welten leben, würde den Kontinent ins Chaos stürzen."/DP/jha

