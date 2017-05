FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum TV-Duell in Frankreich:

"Die französischen Wähler stehen vor einer historischen Richtungsentscheidung. Die Kandidaten könnten gegensätzlicher kaum sein, ihre Vorstellungen von einer gedeihlichen Zukunft auch nicht. Le Pens antideutsche Ausfälle - man muss schon sagen: ihre Hetze gegen Deutschland und die Bundesregierung - machen hierzulande sprachlos. Mit Macron, der seinen Teil dazu beitrug, dass es in dieser sogenannten Debatte so brutal zuging, dürfte Deutschland zwar auch manchen europapolitischen Strauß ausfechten. Aber das wäre vermutlich wenig im Vergleich zu dem, was uns unter Le Pen drohte. Chirac hatte 2002 Le Pens Vater ein TV-Duell verwehrt; die große Bühne wollte er ihm nicht geben. Macron trat gegen die Tochter an. Ob das ein Fehler war oder nicht - die Brutalität des Zusammenpralls wird ihre Wirkung am Sonntag zeigen."/DP/jha

