Die Linke will den Geldadel entmachten, die SPD warnt vor deutschen Oligarchen. Vermögende haben keine Lobby in diesem Land - und schon gar keine Stimme im Gerechtigkeitswahlkampf. Dabei haben sie einiges zu sagen.

Der Wohlstand ist nicht leicht zu erkennen. Er betritt die Hotellobby in Rollkragenpullover, dunkelblauen Jeans und Fleecejacke. Würde es draußen nicht ein wenig tröpfeln, Götz Werner wäre nicht mit seinem Elektro-Smart in den Stuttgarter Talkessel gefahren, sondern mit dem E-Bike hinabgerollt. Er lässt sich in einem der tiefen Sofas der Bar nieder, legt seine Lesebrille ab und bestellt grünen Tee. Da ist kein Hauch von Habitus und Attitüde, kein Geldstolz und kein Geltungsdrang. Nur viel Gelassenheit und Souveränität.

Götz Werner, 73, Gründer des Drogerieriesen dm, Schätzungen zufolge mit einem Vermögen von mehr als einer Milliarde Euro gesegnet, erregt nicht gerne Aufmerksamkeit. Es sei denn, es geht um Themen, die ihm wichtig sind, ein bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel oder die Revolution des Steuerrechts. Werner ist einer der ganz wenigen Vermögenden in Deutschland, die weder die Öffentlichkeit noch die politische Auseinandersetzung scheuen.

Zum Beispiel die Debatte darüber, ob er reich ist. Werner seufzt. Wenn man Reichtum als Möglichkeit verstünde, ein gelingendes Leben zu führen, seine Biografie gestalten zu können - ja, dann sei er reich in hohem Maße. Aber reich in dem Sinne, wie sich "sehr viele Menschen, leider auch einige Politiker, die Reichen vorstellen, als Dagobert Ducks, als Tölpel, die täglich ein Bad in ihrem Geldspeicher nehmen" - nein, so "reich" sei er ganz bestimmt nicht.

Eine faire Gesellschaft unter Einschluss der Reichen - geht das?

Gibt es in Deutschland einen Begriff von Reichtum, der nicht politisch ausgebeutet wird und (ab)wertend klingt, nach Obszönität und Schamlosigkeit, nach Vorwurf und Vermögenssteuer? Warum mischt sich, wann immer von "den Reichen" die Rede ist, ein dunkler Unterton in die Debatte? Warum stellt man sich den Reichen so gern als Feindbild vor, als leistungslosen Erben, der hinter hohen Zäunen am Starnberger See seine unverdienten, noch dazu in Steuerparadiesen geparkten Millionen verplempert, als gierigen Investmentbanker, der seine goldigen Kinder auf internationalen Internaten vor dem Neid der Zukurzgekommenen in Sicherheit bringt? Es wird so getan, als bestünde das größte Vermögen der "Superreichen" im Unvermögen, sozial zu denken und zu handeln.

Sicher, es ist Wahljahr, da wird zugespitzt. Aber bei der Denunziation des Reichtums geht es nur vordergründig um Wählerstimmen, vielmehr um einen Angriff auf das Leistungsprinzip und die politische Anreizstruktur. Wer "den Reichen" auf seine Rolle als Absahner und Couponschneider festlegt, ohne ihn zugleich auch als Arbeitgeber und Mäzen, als Stifter und Steuerzahler zu adressieren, betreibt das Spiel der Populisten. Weil er "die da oben" mit voller Absicht gegen "uns" da unten ausspielt. Weil er "eine künstliche Kluft zwischen ‚den Vermögenden' und ‚der Bevölkerung' erzeugt", so Nicola Leibinger-Kammüller, Geschäftsführerin des Maschinenbauers Trumpf: "Als würden Unternehmen keine Mitarbeiter beschäftigen, nicht aus- und weiterbilden, nicht Teil der Gesellschaft sein."

Eine faire Gesellschaft unter Einschluss der Reichen - das kann, das muss sich nach dieser Lesart ausschließen. Entsprechend schreibt die Linkspartei in ihrem Wahlprogramm: "Wir wollen die Superreichen entmachten." Spitzenkandidat Dietmar Bartsch sagt: "An Stelle von BMW-Erbin Susanne Klatten hätte ich auch Angst vor Rot-Rot-Grün." Sein Satz ist nur halb im Spaß gemeint. Und salonfähig. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will "Riesenvermögen" stärker besteuern, wettert gegen hohe Managergehälter. Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) warnt vor einer "Re-Feudalisierung", einer "neuen Oligarchie der Reichen", in der vererbte Vermögen vor allem eines seien: "gefährlich". Kapital, so der Subtext der Linken, kennt hierzulande nur noch eine Form: als kapitales Unrecht.

"Geht es in Deutschland gerecht zu?"

Jede Gerechtigkeitsdebatte, die so geführt wird, ist schon im Kern falsch: Es wird viel über Reiche geredet, aber nicht mit den Reichen. Zur Wahrheit gehört, dass die Reichen daran nicht unschuldig sind. Nur die wenigsten wollen über ihr vieles Geld reden; die meisten beschweigen ihren Wohlstand, bunkern sich ein - mit dem Ergebnis, dass eine Verständigung zwischen ihnen und der Restgesellschaft ausbleibt, dass vor allem Gerüchte und Mythen, Vorurteile und Neidvorwürfe im Umlauf sind.

Die WirtschaftsWoche hat den 25 wohlhabendsten Deutschen daher fünf einfache, große Fragen gestellt, etwa: "Geht es in Deutschland gerecht zu?" oder "Eigentum verpflichtet - wozu?". Unter den Adressaten waren die Aldi-Erben, die BMW-Großaktionäre Susanne Klatten und Stefan Quandt, Michael Otto und Heinrich Deichmann. Die Fragen beantwortet, umgehend und ohne Geziere, hat nur ein einziger: SAP-Gründer Dietmar Hopp.

Und doch gibt es sie, die Hochvermögenden, die sich der Debatte stellen, man muss sie nur suchen und finden. Mit ihnen, mit Gründern und Selfmade-Millionären, mit Familienunternehmerinnen und Erben, hat die WirtschaftsWoche gesprochen - und dabei festgestellt, dass die meisten Reichen den Generalbefund der Politik teilen: Es geht in dieser Gesellschaft nicht gerecht zu. Was die Reichen allerdings unter "Gerechtigkeit" verstehen, ist etwas anderes, Nichtinstrumentelles, man könnte auch sagen: etwas Reicheres als der politisch vernutzte Kampfbegriff, der uns täglich in der Zeitung begegnet.

Die Reichen sind Oligarchen - und müssen bluten?

Spricht man Götz Werner auf Andrea Nahles ...

