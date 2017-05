Sie werden als "Oligarchen" beschimpft, ihnen wird pauschal "Steuerflucht" vorgeworfen oder zumindest "Gier". Ein Reichtumsforscher, ein Top-Personaler und ein Unternehmer ergründen den Unmut auf Deutschlands Geldadel.

Ein Wintertag in Berlin, ungemütliches Wetter, man trifft sich am besten drinnen. Es ist früher Vormittag als Wolfgang Lauterbach ins Café Einstein bittet, erste Lage, direkt am Boulevard Unter den Linden. Das Einstein gilt als Treffpunkt der Berliner Hautevolee: Politiker, Journalisten, Unternehmer besetzen die Tische. Lauterbachs Klientel. Er hat vielleicht wie kein Zweiter die Psyche der deutschen Oberschicht ergründet. Schon vor sieben Jahren begann er, von Haus aus Soziologe mit Lehrstuhl an der Uni Potsdam, sich mit den Verhältnissen der obersten drei Prozent der deutschen Gesellschaft zu befassen. Das brachte ihm den Titel "Reichtumsforscher" ein.

Nun hat er für SPD-Bundessozialministerin Nahles den sogenannten Armuts- und Reichtumsbericht mit verfasst. Gerade ist er veröffentlicht worden, nach einigem hin- und her über die Frage, ob es den Deutschen gut oder schlecht geht. Von einer Oligarchie der Reichen sprach Arbeitsministerin Nahles. Kanzlerin Merkel indes betonte lieber die Rekordzahlen bei Beschäftigung und Einkommen. Lauterbachs Bericht diente beiden als Argument. Instrumentalisiert, meint der Forscher, habe er sich von der Politik

dennoch nicht gefühlt. Er habe eine Studie geliefert, der Job der Politiker sei es eben, die Ergebnisse zu interpretieren. Was ihm aber komisch vorkomme sei die Berichterstattung in den Medien: zu einseitig, zu verkürzt sei die gewesen. "Man sich aufgehalten mit der Armutsdebatte. Dabei wird es immer relative Armut geben - das ist doch klar."

Tatsächlich ist es die bestimmende Debatte dieser Tage: Ob Altersarmut oder Kinderarmut - die Nachrichtensendungen und Magazine sind voll mit Inhalten über Abstiegs- und Verlustängste der Menschen. Wichtige Themen, keine Frage. Aber geht es Deutschland nicht wirtschaftlich so gut, wie lange nicht? Haben wir nicht Rekordbeschäftigung und steigende Aktienkurse? Sollten wir uns nicht womöglich mal den Reichtum im Lande genauer ansehen, statt immer nur die Armut zu beleuchten?

Lauterbach findet: ja. Er und seine Kollegen haben deshalb beim diesjährigen Bericht den Fokus geändert und den Reichtum erforscht, statt der Armut im Land nachzuspüren. Während nämlich kaum eine gesellschaftliche Gruppe so gut durchleuchtet ist, wie das untere Drittel der Einkommensskala, ist es bei den oberen Zehntausend genau umgekehrt: man weiß wenig über sie. Sehr wenig, um genau zu sein. Wie also fühlt sich die Elite, Herr Lauterbach?

Lauterbach bestellt Kaffee und Croissant. Dann beginnt er seine Vermessung. Er ist ein feingliedriger Mann mit geschliffenen Umgangsformen. Ganz so, wie die meisten seiner Gesprächspartner: Unternehmer und Manager, Erben und Neureiche. Altes Geld, vor allen Dingen, aber auch New-Economy-Stars. Repräsentativ lässt sich daraus wenig ableiten. Dazu ist die deutsche Oberschicht wohl auch noch immer zu klein. Aber qualitative Erkenntnisse gibt es. Zum Beispiel die, dass mit zunehmender finanzieller Unabhängigkeit oft auch der Sinn für die Realität abhandenkommt.

"Kein Bewusstsein für die gesellschaftlichen Probleme"

