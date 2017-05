Moneycab.com: Herr Meyer, Ihre Crowdlending-Plattform swisspeers ist mit dem Devisenmarktplatz Amnis eine Partnerschaft eingegangen. Gemeinsam wollen Sie KMU den Umgang mit Währungsungleichgewichten erleichtern. Wie geht dies von statten?

Alwin Meyer: Die Geschäftsentwicklung vieler KMU wird von Währungseinflüssen geprägt. Während sie am allgemeinen Wechselkursverhältnis nichts ändern können, erlaubt unser mit Amnis angebotenes Produkt eines Kredits mit Währungswechsel eine Absicherung gegen Wechselkursschwankungen. Das bedeutet, dass ein KMU, welches in Euro einkauft und in Schweizer Franken verkauft, bei uns ein Darlehen in Euro aufnehmen und in Franken zurückzahlen kann. Damit immunisiert sich das KMU während der Laufzeit des Kredits gegen Währungsschwankungen. Bei einem zweiten Anwendungsfall hat das KMU Erträge in Euro, die Produktionskosten fallen aber in Franken an. In diesem Fall kann sich das Unternehmen den Kreditbetrag in Franken auszahlen lassen, den Kredit über die Laufzeit aber mit Euro amortisieren. Auch hier ist das Ergebnis wiederum Planungssicherheit.

Wie ist die Idee dazu entstanden?

Wir haben immer wieder von KMU gehört, dass sie mit Wechselkursschwankungen konfrontiert sind. Dies nicht nur von klassischen Exportfirmen, sondern auch von Unternehmen im grenznahen Raum aus verschiedensten Branchen. Die Gründer von Amnis kennen wir seit längerem und so haben wir die Idee innerhalb kürzester Zeit zusammen umgesetzt.

"Seit Juni 2016 haben wir über 40 Kreditprojekte im Volumen von mehreren Millionen Franken durch die Investments einiger hundert Anleger finanzieren können."

Alwin Meyer, CEO swisspeers

Ziel von swisspeers ist es seit der Gründung im August 2015, Lösungen für den Kreditbedarf von KMU zu schaffen. Welche Bilanz ziehen Sie zum aktuellen Zeitpunkt?

Genau, im August 2015 haben wir mit der Entwicklung der Plattform gestartet und sind im Juni 2016 mit unserem Angebot an den Markt gegangen. Seither haben wir über 40 Kreditprojekte im Volumen von mehreren Millionen Franken durch die Investments einiger hundert Anleger finanzieren können. Daran gemessen, dass wir monatlich hunderte von Zahlungen zwischen Kreditnehmern und Kreditgebern abwickeln und noch nicht einen Tag im Verzug waren, sind wir mit unserem Start sehr zufrieden. Wir sehen auch, dass wir die Bedürfnislage am Markt richtig eingeschätzt haben. Das stimmt uns zuversichtlich für die Zukunft.

Welche Rückmeldungen haben Sie von den KMU einerseits, von den Investoren andererseits?

Wir erhalten permanent positives Feedback von allen Seiten und auch immer wieder sehr guten Input mit Erweiterungsvorschlägen. Da wir unsere IT-Plattform in der Schweiz inhouse entwickeln, sind wir sehr schnell in der Umsetzung neuer Ideen. Sowohl KMU als auch die Investoren schätzen vor allem die Transparenz, die unser Modell für KMU-Kredite erlaubt. Das fördern wir auch über unsere Peerevents, bei denen sich Anleger und Kreditnehmer, aber auch alle an unserem Modell interessierten Personen treffen können. Da wurde schon das eine oder andere Geschäft zwischen Investoren und KMU in der realen Welt ...

