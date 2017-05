Beim Sichten der Kurslisten liegt in jüngster Zeit der Gedanke nahe, dass Bitcoin nicht zu bremsen ist. Der Kursverlauf steigt fast täglich und markiert seit einigen Tagen auch neue Allzeithochs. Ein Milliardenmarkt ist auch um die Bitcoins entstanden mit Handelsplätzen und sogar Finanzprodukten auf diese Kryptowährung. Doch was steckt dahinter und was sagen die Charts? Eine kleine Analyse zu diesem Thema.

Was sind Bitcoins?

Bitcoins sind bisher "nur" ein digitales Zahlungsmittel. Die Idee aus dem Jahr 2009, ein von Staaten und Banken unabhängiges Geldsystem zu schaffen, ist dadurch symbolisiert. Im Zahlungsverkehr mit Bitcoins sollen Transaktionen beschleunigt und Kosten minimiert werden. Doch dies hat sich bisher nicht durchgesetzt bzw. etabliert. Denn die Spekulation auf dieses Ziel lebt weiter und treibt somit auch den Kurs an.

Ein Randmarkt sind die Bitcoins bei Weitem nicht mehr. Es gibt sogar klare Regelungen an der Wall Street, wie man mit virtuellen Währungen handeln darf. Denn neben Bitcoins gibt es weitere Kandidaten. Eine Aufzählung würde hier jedoch zu weit führen.

In China sind Bitcoins wohl am beliebtesten. Damit lassen sich Kapitalverkehrskontrollen umgehen und Anleger können so ihr Geld aus dem immer schwächer werdenden Yuan abziehen. Dagegen kämpft die Zentralbank in China massiv an. Und das sehe ich als Autor auch als größten Kritikpunkt an Kryptowährungen an.

Japan ist hier schon einen Schritt weiter und hat zum 1. April Bitcoin als legales Zahlungsmittel kategorisiert. Dies ist ein echter Schritt in Richtung "alternative Währung" und befeuerte den Kursverlauf natürlich. Russland erwägt ebenfalls eine Prüfung zur Legitimation wie CNBC berichtete. Ist der Siegeszug von Bitcoin nicht zu bremsen?

Weitere Hintergründe gab es HIER schon vor wenigen Tagen zu lesen.

Charttechnik sagt klar aus: Bitcoin nicht zu bremsen

Der Stundenchart zeigt sehr stetig und steil nach oben. Nachdem gestern die 1.500 Dollar-Marke gebrochen wurde, stehen wir heute erneut 3 Prozent im Plus bei 1.550 Dollar aktuell. Eine Trendlinie erübrigt sich, denn jeder Leser wird den Aufwärtstrend sehen.

Darstellung Stundenchart: Tradingview

Den vollständigen Artikel lesen ...