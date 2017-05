Medienmitteilung

Datacolor im ersten Halbjahr 2016/17

Ausbau der Präsenz in Asien zahlt sich aus - Hohe Investitionen in langfristiges Wachstum

Im ersten Halbjahr 2016/17 steigerte die Datacolor AG den Nettoumsatz gegenüber der Vergleichsperiode um 3% auf USD 34,9 Mio. (HJ1 2015/16: USD 33,8 Mio.), in Lokalwährungen betrug die Zunahme 5%. Die Steigerung ist hauptsächlich auf eine grössere Nachfrage von industriellen Kunden nach bereits im letzten Geschäftsjahr entwickelten Produkten zurückzuführen. Auch die in allen Bereichen gesteigerte Effizienz und der auf einer sehr erfolgreichen temporären Verkaufspromotion mit High-End-Instrumenten basierende, vorteilhafte Produktmix wirkten sich positiv auf die Margen aus. Zudem waren die Personalkosten im ersten Halbjahr 2016/17 tiefer als geplant, weil verschiedene offene Positionen aufgrund des viel enger gewordenen Personalmarkts noch nicht besetzt worden waren. Die Bruttomarge nahm auf 67,7% (64,0%) zu, die EBIT-Marge auf 9,8% (7,8%) und die EBITDA-Marge auf 14,2% (11,1%). Im ersten Halbjahr 2016/17 wurde das Betriebsergebnis (EBIT) gegenüber der Vorjahresperiode um 29% auf USD 3,4 Mio. (USD 2,6 Mio.) gesteigert. Auch das Finanzergebnis von USD 0,9 Mio. (USD 0,7 Mio.) leistet einen wesentlichen Beitrag zum Gewinn von USD 3,4 Mio. (USD 2,6 Mio.) Datacolor ist weiterhin schuldenfrei und verfügt inklusive Finanzanlagen von USD 16,9 Mio. über eine hohe Netto-Cash-Position von USD 33,5 Mio. (30. September 2016: USD 32,6 Mio.) sowie mit 62,0% (62,7%) über eine starke Eigenkapitalquote. Der durchschnittliche Personalbestand blieb mit 372 (HJ1 2015/16: 369) annähernd gleich.

Gute Positionierung im Weltmarkt für Farbmanagement

Datacolor hat ihre starke Stellung als ein international führendes Unternehmen für digitale Farbmanagementlösungen in ihren Kernmärkten Textil-, Farb- und Lackindustrie sowie im Endkundenmarkt für Monitor- und Druckerkalibrierungsprodukte auf dem Verbrauchermarkt weiter ausgebaut. Im ersten Halbjahr 2016/17 investierte das Unternehmen massgeblich in Effizienzsteigerungen, in das digitale Marketing, in den Ausbau der internationalen Vertriebs- und Service-Organisation und die Kundenorientierung. Zudem intensivierte Datacolor den Ausbau des Angebots an attraktiven Softwarelösungen, Instrumenten und Dienstleistungen zur präzisen Messung und Kommunikation von Farbe.

Die kontinuierlichen Anstrengungen, die Präsenz im asiatischen Markt auszubauen, zahlten sich aus. Erstmals ist die Region Asien mit einem Anteil am Gruppenumsatz von 37,2% (33,3%) der grösste regionale Markt von Datacolor. Europa steuerte unverändert 35,8% (35,8%) zum Gruppenumsatz bei, der Anteil aus Nord- und Südamerika nahm aufgrund des schwierigen Investitionsklimas in Südamerika sowie einem Rückgang der Nachfrage nach Imaging-Produkten in Nordamerika auf 27,0% (30,9%) ab.

Solide Finanzierungsstruktur

Ende März 2017 betrugen die liquiden Mittel und Finanzanlagen nach der Ausschüttung einer Dividende von USD 2,1 Mio. sowie dem Kauf eigener Aktien mit USD 33,5 Mio. rund 54% der Bilanzsumme. Im Berichtszeitraum wurde im Rahmen der jährlichen Werthaltigkeitsprüfung der Produktionsliegenschaft in der Export Zone des Singapore Industrial Park in Suzhou, China, eine Wertberichtigung von USD -0,5 Mio. vorgenommen. Die Anpassung begründet sich mit einer tieferen Bewertung von Immobilien in der SIP Export Zone, hauptsächlich infolge einer steigenden Steuerbelastung und einer Zunahme der Komplexität der Exportbestimmungen. Datacolor verfügte am 31. März 2017 über ein konsolidiertes Eigenkapital von USD 38,3 Mio. (30. September 2016: USD 37,9 Mio.).

Ausblick

Im zweiten Halbjahr 2016/17 wird Datacolor verstärkt in die Entwicklung und die Markteinführung neuer Produkte und Softwarelösungen investieren. Weiter werden die Aktivitäten zur Besetzung der offenen Stellen, die Investitionen in den Ausbau des Marketings und die Entwicklung neuer Produkte intensiviert. Mit ihrer soliden Finanzierungsstruktur ist Datacolor gut gerüstet, technologische Entwicklungen zu nutzen und ihre führende Position mit innovativen Software- und Hardware-Lösungen für das Farbmanagement weiter auszubauen. Für das laufende Geschäftsjahr strebt Datacolor eine Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr und eine solide Renditeentwicklung an, um im weiterhin volatilen Marktumfeld die strategischen Wachstumsziele zu erreichen.

Luzern, 5. Mai 2017

Der vollständige Halbjahresbericht 2016/17 ist verfügbar unter:

(http://ir.datacolor.com/finanzpublikationen: http://ir.datacolor.com/finanzpublikationen)

