St. Gallen - «Wir essen die Welt» ist eine Ausstellung der Schweizer Entwicklungsorganisation Helvetas über Genuss, Geschäft und Globalisierung. Die Besuchenden begeben sich darin auf eine kulinarische Weltreise. St. Gallen ist die neunte Station der Ausstellung, die seit Mai 2013 bereits über 110'000 Besuchende begeistert hat. Die Ausstellung gastiert nun vom 6. Mai bis 15. Oktober 2017 im Naturmuseum St. Gallen.

Wir entscheiden täglich aufs Neue, was auf den Teller kommt. Manchmal spontan, manchmal nach reiflicher Überlegung. Woher stammen die Nahrungsmittel? Wie wurden sie produziert? Unsere Kaufentscheide haben Auswirkungen auf unsere Gesundheit, beeinflussen aber auch die Umwelt und das Leben anderer Menschen - hier in der Schweiz, in Afrika oder an anderen Orten der Welt. Dies veranschaulicht die Ausstellung «Wir essen die Welt» auf kreative und konkrete Weise.

Reise mit neuem Pass

Die Ausstellung beginnt mit einem Blick in eine durchschnittliche, hiesige Küche und zeigt: Es lohnt sich, genau hinzuschauen, was sich in unseren Kästen und Kühlschränken befindet. Der Rundgang in vertrauter Umgebung lädt ein, über den eigenen Tellerrand hinaus zu blicken und stimmt ein auf die Weltreise zu den Nahrungsmitteln ...

