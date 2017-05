Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GRIECHENLAND - Die internationalen Geldgeber des Landes bereiten Schuldenerleichterungen vor. Dazu haben EU-Kommission, Euro-Rettungsfonds ESM, EZB und IWF in einem Papier diverse Entlastungsmöglichkeiten zusammengestellt, erfuhr das Handelsblatt von mit dem Schreiben vertrauten Personen. (Handelsblatt S. 13)

CLEARING - Die EU-Kommission will kurzfristig im Zuge einer Folgenabschätzung klären, wie sie auf die Brexit-Herausforderungen beim Derivate-Clearing reagieren wird, und noch im Juni einen Gesetzentwurf vorlegen. Die EU müsse die Aufsicht über systemrelevante Clearinghäuser sicherstellen, betonte EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis. Geprüft werde neben einer Anerkennung der Gleichwertigkeit der britischen Aufsicht und stärkeren Durchgriffsrechten der EU-Aufsicht auch die Pflicht, den Standort in der EU zu haben. (Börsen-Zeitung S. 1)

STEUERSCHÄTZUNG - Die Aussichten für die Steuerschätzung sind gut. Wenn der Arbeitskreis nächste Woche im sächsischen Bad Muskau seine Prognose aktualisiert, spricht viel für abermals höhere Zahlen. Dafür werden zwei Gründe genannt: Erstens sind die Steuereinnahmen sowohl im Dezember als auch im ersten Vierteljahr spürbar stärker gewachsen als im November erwartet. Zweitens hat die Bundesregierung ihre Konjunkturprognose leicht erhöht. Eine größere Wirtschaftsleistung ist üblicherweise mit größeren Steuereinnahmen verbunden. Kommenden Donnerstag wird Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) die neue Schätzung vorstellen. (FAZ S. 22)

SCHWEIZ - Die SPD erhebt wegen der neuen Enthüllungen in der Steuerdaten-Affäre schwere Vorwürfe gegen die Schweiz. SPD-Chef Martin Schulz sagte der Süddeutschen Zeitung: "Wenn es wirklich stimmt, dass der Schweizer Geheimdienst einen Spion auf die Steuerverwaltung in Nordrhein-Westfalen angesetzt hat, ist das ein gravierender Vorgang." Man müsse "sehr ernsthafte Gespräche mit der Schweiz" führen. (SZ S. 6/Handelsblatt S. 27)

VERSICHERER - Der oberster Versicherungsaufseher der Bafin sieht trotz der Belastungen durch das Zinstief für deutsche Lebensversicherer "kurz und mittelfristig keine existenziellen Probleme", will aber dennoch keine Entwarnung geben. Er glaubt allerdings, dass Deutschland im Zuge des Brexits kleinere Versicherer aus Großbritannien ins Land holen kann. (Handelsblatt S. 24)

BREXIT - Nach den Angriffen aus Großbritannien auf das Verhalten der EU-Kommission im Vorfeld der Brexit-Verhandlungen wird auch in der Runde der 27 verbleibenden Mitgliedstaaten heftige Kritik laut. Vertreter verschiedener Staaten warfen der Europäischen Kommission vor, in den vergangenen Tagen die Eskalation verursacht zu haben und dadurch die - zuvor durchaus konstruktive - Stimmung zwischen London und Brüssel vergiftet zu haben. "Das geht zu weit und bringt im Augenblick niemanden weiter", hieß es aus dem Umfeld von EU-Ratspräsident Donald Tusk. Tusk mahnte alle Beteiligten am Donnerstag zu Besonnenheit. (FAZ S. 1)

JUGEND - Europas Jugend blickt in eine ungewisse Zukunft. In den größten EU-Ländern glauben 52 Prozent der 16- bis 26-Jährigen, dass es ihnen künftig finanziell schlechter gehen wird als ihren Eltern. Dieser pessimistische Ausblick lässt sich aus einer neuen YouGov-Umfrage im Auftrag der Tui-Stiftung ableiten, die in Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Spanien, Polen und Griechenland durchgeführt wurde. (Welt S. 1)

HEIZKOSTENABLESER - Das Bundeskartellamt fordert nach einer Analyse der Branche der Heizkostenableser nun den Gesetzgeber auf, für mehr Wettbewerb zu sorgen und damit mieterfreundlicher zu werden. "Nach den Erkenntnissen der Sektoruntersuchung ist davon auszugehen, dass hier ein wettbewerbsloses Oligopol vorliegt, dem zumindest die beiden Marktführer, möglicherweise aber auch weitere der größten fünf Anbieter angehören", schreibt das Amt in seinem Bericht. Kritisch bewertet es auch, dass der Mieter zwar zahlt, aber nicht über die Preise verhandeln kann. (FAZ S. 19)

