- Generalversammlung genehmigt alle Anträge - Zuwahl von Dr. Heinz O. Baumgartner in den Verwaltungsrat - Fortsetzung des Umsatzwachstums im ersten Quartal 2017

- Verwaltungsrat prüft Beschaffung weiterer Mittel zur Beschleunigung des Wachstums

Allen Anträgen zugestimmt - An der ordentlichen Generalversammlung der Zur Rose Group AG vom 4. Mai 2017 nahmen 223 Aktionärinnen und Aktionäre teil. Insgesamt waren 2'547'268 Aktienstimmen, entsprechend 58.7% des Aktienkapitals, vertreten. Die Generalversammlung stimmte sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zu. Dr. Heinz O. Baumgartner, CEO der Schweiter Technologies AG, wurde in den Verwaltungsrat der Zur Rose Group AG gewählt. Seine Wahl steht vor dem Hintergrund des altersbedingten Rücktritts von Dr. Lukas Wagner im Jahr 2018. Verwaltungsratspräsident Prof. Stefan Feuerstein freut sich über die Wahl: «Dr. Heinz O. Baumgartner wird als langjähriger CEO und vormals CFO eines erfolgreichen börsennotierten Technologieunternehmens die Kompetenzen des Verwaltungsrats weiter stärken.» (Die einzelnen Beschlüsse der Generalversammlung finden sich unter zurrosegroup.com | Investoren & Medien | Generalversammlung.)

Fortsetzung des Wachstums im ersten Quartal - Die Zur Rose-Gruppe setzt nach den umfangreichen Investitionen der Vorjahre und der Durchführung einer Kapitalerhöhung im Herbst 2016 weiterhin konsequent auf Wachstum. Die ab dem dritten Tertial des vergangenen Jahrs massiv verstärkten Marketingaktivitäten von DocMorris in Deutschland haben zum Ziel, eine deutliche Beschleunigung der Umsatzentwicklung zu erreichen. Zeitgleich startete Zur Rose in der Schweiz mit der Eröffnung der Pilot-Flagship-Apotheke in Bern erfolgreich die Umsetzung ihrer Omni-Channel-Strategie. Damit verstärkt das Unternehmen die Vernetzung der Absatzkanäle.

Im ersten Quartal 2017 beschleunigte sich das Wachstum der Zur Rose-Gruppe. So erhöhte sich der Umsatz in den ersten drei Monaten 2017 um 7 Prozent auf CHF 229 Mio. gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahrs. Die Wachstumsinitiativen der Gruppe führten insbesondere bei DocMorris in Deutschland zu einer deutlich gestiegenen Nachfrage nach rezeptpflichtigen und rezeptfreien Arzneimitteln. Der Umsatz in Deutschland erhöhte sich entsprechend deutlich um 13 Prozent auf CHF 112 Mio., während der Umsatzzuwachs im stabilen Schweizer Geschäft 2 Prozent auf CHF 117 Mio. betrug. Plangemäss belasteten die erhöhten Marketing- und Personalaufwendungen das Ergebnis mit insgesamt rund CHF 8 Mio. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) beläuft sich auf minus CHF 5.8 Mio. (Vorjahresperiode: CHF 2.4 Mio.); das Unternehmensergebnis (Net loss) betrug minus CHF 9.5 Mio. (Vorjahresperiode: minus CHF 0.9 Mio.).

Verwaltungsrat prüft weitere Mittelbeschaffung zur Wachstumsbeschleunigung - Der Verwaltungsrat der Zur Rose Group AG zeigte sich anlässlich der Generalversammlung überzeugt davon, dass sich die Ausgangslage der Zur Rose-Gruppe im Hinblick auf künftige Wachstumschancen weiter verbessert hat. Einerseits sollten die intensivierten Marketingaktivitäten in Deutschland die Nachfrage im Bereich der rezeptfreien Arzneimittel weiterhin ankurbeln. Andererseits hat die Aufhebung des Rabattverbots für EU-ausländische Versandapotheken durch den Europäischen Gerichtshof im vergangenen Oktober zu einem Aufschwung der Neukunden- und Umsatzentwicklung im Bereich der rezeptpflichtigen Medikamente geführt, der weiter verstärkt werden könnte. Auch die im Dezember 2016 kommunizierte Kooperation mit der Migros zur weiteren Umsetzung der Omni-Channel-Strategie in der Schweiz hat das Potential, die Marktposition des Unternehmens zu stärken. Des Weiteren sind strukturelle Trends, wie der demografische Wandel und die damit verbundene gehäufte Multimorbidität (mehrere Krankheiten zur gleichen Zeit), die fortschreitende Digitalisierung und der Kostendruck im Gesundheitswesen nach Einschätzung des Verwaltungsrats wesentliche Treiber des Geschäftsmodells der Zur Rose-Gruppe. Mit dem weiteren Ausbau des digitalen Serviceportfolios durch die Verknüpfung von Daten will die Gruppe weitere Beiträge zur Erhöhung der Therapietreue leisten, die Gesundheitsversorgung verbessern und die Kostenbelastung für das Gesundheitssystem und die Versicherten verringern.

Um die sich zusätzlich bietenden Wachstumsmöglichkeiten wahrnehmen zu können, evaluiert der Verwaltungsrat Optionen, zusätzliche Mittel aufzunehmen. Die Optionen, die im Auftrag der Zur Rose-Gruppe von UBS und Berenberg geprüft werden, schliessen einen Börsengang mit Kapitalerhöhung, weitere private Finanzierungen wie auch zusätzliche Fremdfinanzierungen ein. Die Zur Rose-Gruppe will die vielfältigen, sich im Markt zusätzlich bietenden Wachstumschancen nutzen und die starke Stellung der Gruppe im europäischen Arzneimittelversand weiter ausbauen. Der Verwaltungsrat wird in den kommenden Wochen gegebenenfalls zu einer ausserordentlichen Generalversammlung einladen, an welcher die Voraussetzungen für die nächsten Wachstumsschritte geschaffen werden können.

Konsolidierte Erfolgsrechnung

in 1000 CHF Januar - Januar - Verän- März 2017 März 2016 derung Nettoumsatz 229'120 213'956 7.1% Sonstige Erlöse 1'936 1'479 Warenaufwand -195'764 -181'557 Personalaufwand -17'690 -15'184 Übriger Betriebsaufwand -23'421 -16'260

Betriebsergebnis vor Abschreibungen -5'819 2'434 n.m.

und Amortisationen (EBITDA) EBITDA in % vom Nettoumsatz -2.5% 1.1% Abschreibungen -2'592 -2'280 Betriebsergebnis (EBIT) -8'411 154 n.m. EBIT in % vom Nettoumsatz -3.7% 0.1% Beteiligungserfolg -61 -110 Finanzergebnis 1 180 Währungserfolg -823 -709 Ergebnis vor Steuern (EBT) -9'294 -485 n.m. EBT in % vom Nettoumsatz -4.1% -0.2% Ertragssteuern -158 -368 Unternehmensergebnis -9'452 -853 n.m. Unternehmensergebnis in % vom -4.1% -0.4% Nettoumsatz Konsolidierte Bilanz in 1000 CHF 31.03.2017 in % 31.12.2016 in % Aktiven Flüssige Mittel und Wertschriften 24'761 25'225 Übriges Umlaufvermögen 138'833 134'424 Umlaufvermögen 163'594 61.4% 159'649 61.0% Finanzanlagen 12'794 12'543 Sach- und immaterielle Anlagen 89'845 89'336 Anlagevermögen 102'639 38.6% 101'879 39.0% Total Aktiven 266'233 100.0% 261'528 100.0% Passiven Kurzfristiges Fremdkapital 148'580 138'217 Langfristiges Fremdkapital 22'597 19'505 Fremdkapital 171'177 64.3% 157'722 60.3% Eigenkapital 95'056 35.7% 103'806 39.7% Total Passiven 266'233 100.0% 261'528 100.0% Kontakt

Lisa Lüthi, Leiterin Kommunikation E-Mail: lisa.luethi@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14

Zur Rose Group

Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist mit ihren Marken «Zur Rose» und «DocMorris» eine der führenden Versandapotheken Europas und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell trägt sie zu einer sicheren und qualitativ hochwertigen pharmazeutischen Versorgung bei. Sie zeichnet sich zudem aus durch die Entwicklung von innovativen Dienstleistungen im Bereich Arzneimittelmanagement, um die Wirksamkeit des Medikationsprozesses zu erhöhen. Dieses Schaffen von Mehrwerten, die ausgeprägte Patientenorientierung sowie der Anspruch einer kostengünstigen Medikamentenversorgung machen die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie.

Der operative Sitz der Zur Rose-Gruppe befindet sich in Frauenfeld, von wo aus auch der Schweizer Markt bedient wird. In Deutschland und Österreich ist die Gruppe mit Tochtergesellschaften in Heerlen (NL) und Halle an der Saale (DE) aktiv. Im Weiteren hält sie eine Mehrheitsbeteiligung an BlueCare in Winterthur, dem marktführenden Anbieter von vernetzenden Systemen im Schweizer Gesundheitswesen. Die Zur Rose-Gruppe beschäftigt an den verschiedenen Standorten über 800 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 880 Millionen Franken.

Die Aktien der Zur Rose Group AG (Valor 4261528, ISIN CH0042615283) werden auf den Handelsplattformen OTC-X der Berner Kantonalbank, eKMU-X der Zürcher Kantonalbank sowie der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG gehandelt. Die im Zusammenhang mit der Finanzierung der DocMorris-Akquisition im November 2012 begebene Unternehmensanleihe über 50 Millionen Franken ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 19972936, ISIN CH0199729366, Ticker ZRO12). zurrosegroup.com

Zur Rose Group AG
Walzmühlestrasse 60
8500 Frauenfeld
Schweiz
Telefon: +41 52 724 08 14
Internet: www.zurrosegroup.com

ISIN: CH0199729366, CH0042615283 Börsen: SIX Swiss Exchange

