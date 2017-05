Evonik Industries AG: Guter Start in das Geschäftsjahr 2017

Wirtschaftliche Eckdaten: 1. Januar - 31. März 2017 / 1. Quartal 2017

Guter Start in das Geschäftsjahr 2017

- Umsatz wächst deutlich um 19 Prozent auf 3,68 Milliarden EUR - Bereinigtes EBITDA steigt um 8 Prozent auf 612 Millionen EUR

- Integration des Spezialadditivgeschäfts von Air Products verläuft erfolgreich

- Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt

Essen. Evonik hat den Umsatz in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2017 um 19 Prozent auf 3,68 Milliarden EUR gesteigert. Das starke Wachstum beruht vor allem auf einer höheren Nachfrage, durch die sich die verkauften Mengen erhöhten, und der erstmaligen Einbeziehung des Spezialadditivgeschäfts von Air Products.

"Der erfolgreiche Start in das Jahr zeigt, dass wir mit unserer Wachstumsstrategie auf dem richtigen Weg sind", sagte Vorstandschef Klaus Engel. "Die Verbindung aus organischem Wachstum und strategischen Akquisitionen hat unser Unternehmen gestärkt. Wir sind auf einem guten Weg, weniger anfällig für Konjunkturzyklen und ausgeglichener in unserem Portfolio zu sein. Die Nachfrage nach unseren Spezialchemikalien wie Kieselsäuren, Beschichtungs-Additiven und Produkten für den Pharmabereich hat unser Quartalsergebnis angeschoben."

Das bereinigte EBITDA legte im ersten Quartal um 8 Prozent auf 612 Millionen EUR zu, vor allem durch bessere Ergebnisse in den Segmenten Resource Efficiency und Performance Materials. Die Erträge im Segment Nutrition & Care lagen deutlich unter denen des Vorjahreszeitraums, hauptsächlich infolge niedrigerer Preise für Produkte zur Tierernährung.

Das bereinigte Konzernergebnis blieb mit 260 Millionen EUR etwa auf dem Niveau des Vorjahresquartals, ebenso das bereinigte Ergebnis pro Aktie mit 0,56 EUR. Das Konzernergebnis lag mit 160 Millionen EUR rund 80 Millionen EUR unter dem Vorjahreswert. Der Rückgang beruht im Wesentlichen auf einmaligen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Übernahme des Spezialadditivgeschäfts von Air Products.

Die Integration dieser zum Jahresbeginn übernommenen Einheiten verläuft erfolgreich und reibungslos. Die erwarteten Synergien von etwa 70 Millionen EUR können wie geplant bis zum Jahr 2020 erreicht werden. Auch die Übernahme des Silica-Geschäftes des US-Unternehmens J.M. Huber ist auf einem guten Weg. Evonik geht davon aus, den Kauf in der zweiten Jahreshälfte abschließen zu können.

Die Nettofinanzschulden des Konzerns lagen Ende des ersten Quartals bei 2,3 Milliarden EUR, nachdem der Kaufpreis für das Spezialadditivgeschäft von Air Products beglichen worden war. "Evonik hat auch nach der größten Übernahme seiner Firmengeschichte eine solide Finanzlage", sagte Finanzvorstand Ute Wolf. "Wir bewegen uns weiter im Bereich eines soliden Investmentgrade-Ratings."

Ausblick bestätigt

Evonik bekräftigt seine Prognose aus dem März, im Gesamtjahr 2017 sowohl den Umsatz als auch den operativen Gewinn zu steigern. Für das bereinigte EBITDA wird ein Ergebniswachstum auf 2,2 bis 2,4 Milliarden EUR erwartet (Vorjahr: 2,165 Milliarden EUR). Die Wachstumssegmente Nutrition & Care sowie Resource Efficiency werden besonders von der Integration des Air-Products-Geschäfts profitieren.

Entwicklung in den Segmenten

Resource Efficiency: Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf 1,39 Milliarden EUR, das bereinigte Ergebnis um 21 Prozent auf 310 Millionen EUR. Die hohe Nachfrage nach Silica aus der Reifenindustrie, nach Hochleistungs-Polymeren unter anderem für den 3D-Druck, und nach Beschichtungs-Additiven für die Automobilindustrie schob den Absatz an.

Nutrition & Care: Der Umsatz stieg um 7 Prozent auf 1,12 Milliarden EUR. Hierzu trugen die erstmalige Einbeziehung des übernommenen Geschäfts von Air Products sowie ein spürbares Mengenwachstum bei. Gegenläufig wirkten erneut die deutlich unter Vorjahr liegenden Verkaufspreise. Das bereinigte EBITDA ging in diesem Segment um 35 Prozent auf 189 Millionen EUR zurück.

Performance Materials: Der Umsatz wuchs um 26 Prozent auf 972 Millionen EUR, das bereinigte EBITDA hat sich mit 159 Millionen EUR sogar mehr als verdoppelt. Die gute Nachfrage unter anderem aus der Automobil- und der Bauindustrie sowie eine angespannte Versorgungssituation im Markt vor allem bei Butadien und MMA (Methylmethacrylat) ließen Absatzmengen und Preise steigen.

Evonik Konzern: Ergebnisrechnung im Überblick

(in Mio. EUR) Q1 Q1 Verän- 2017 2016 d. Umsatz 3.683 3.106 19% Bereinigtes EBITDA 612 565 8% Bereinigtes EBIT 405 389 4% Bereinigungen -113 -13 Finanzergebnis -56 -34 65% Ergebnis vor Ertragsteuern fortgeführter 236 342 -31% Aktivitäten Ertragsteuern -72 -98 -27% Ergebnis nach Steuern 164 244 -33% davon Ergebnis anderer Gesellschafter 4 4 Konzernergebnis 160 240 -33% Bereinigtes Konzernergebnis 260 254 2% Entwicklung in den Segmenten Umsatz Bereinig- tes EBITDA Q1 2017 Q1 2016 Verä- Q1 2017 Q1 2016 Verä- Mio. EUR Mio. EUR nd. Mio. EUR Mio. EUR nd. Resource 1.391 1.120 24% 310 256 21% Efficiency Nutrition & Care 1.124 1.047 7% 189 293 -35% Performance 972 772 26% 159 64 148% Materials Services 193 166 16% 41 35 17% Sonstige 3 1 -87 -83 Aktivitäten Konzern 3.683 3.106 19% 612 565 8% Mitarbeiter nach Segmenten

31.03.2017 31.12.2016

Resource Efficiency 9.142 8.928 Nutrition & Care 8.549 7.594 Performance Materials 4.406 4.393 Services 12.705 12.892 Sonstige Aktivitäten 622 544 Konzern 35.424 34.351 Informationen zum Konzern

Evonik, der kreative Industriekonzern aus Deutschland, ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie.

Evonik ist mit rund 35.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Innovationskraft und seinen integrierten Technologieplattformen. Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete das Unternehmen bei einem Umsatz von 12,7 Mrd. Euro einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,165 Mrd. Euro.

