Deutschlands Reiche sehen ein Gerechtigkeitsproblem in der Bundesrepublik. SAP-Gründer Dietmar Hopp, Textilunternehmer Wolfgang Grupp und die Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller beziehen klar Stellung.

Millionäre und Milliardäre sehen ein Gerechtigkeitsproblem in Deutschland. "Ich denke nicht, dass es gerecht zugeht hierzulande. Gerade deshalb ist es so wichtig, dass die, die mehr haben für die einstehen, die weniger haben", sagt SAP-Gründer und Mäzen Dietmar Hopp der WirtschaftsWoche: "Es darf nicht sein, dass Bildung zum einem Privileg für Reiche oder zumindest Wohlhabendere wird und andere davon abgehängt sind."

Textilunternehmer Wolfgang Grupp sieht die Politik am Zug: "Den Unanständigen werden zu viele Rechte eingeräumt. Das gilt für Investmentbanker, die mit dem Geld anderer Leute jonglieren und für deren Fehleinschätzungen der Steuerzahler geradestehen muss. Das gilt für Unternehmer, die ihr persönliches Vermögen in die Schweiz retten, bevor sie Insolvenz anmelden. Und das gilt für Manager, die für ihre Fehlleistungen mit keinem Cent geradestehen müssen." Die "Gerechtigkeitsgesellschaft", so Grupp, sei "außer ...

