Essen (ots) - Der österreichische Karstadt-Eigentümer Signa setzt auf Kontinuität an der Spitze der Essener Warenhauskette: Karstadt-Chef Stephan Fanderl soll das Unternehmen nach Informationen der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagausgabe) auch in den kommenden fünf Jahren führen. Der Vertrag von Fanderl sei bis Oktober 2022 verlängert worden, berichtet die WAZ.



Karstadt-Finanzchef Miguel Müllenbach soll weitere drei Jahre im Unternehmen bleiben. Ein Karstadt-Sprecher wollte sich auf Anfrage nicht zu den Personalien äußern.



