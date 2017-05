Deutsche Bank- Aktienanleihe Plus mit 8,60% Zinsen, 15% Sicherheit

Nach dem über Jahre andauernden Kursrückgang der Deutsche Bank-Aktie, ISIN: DE0005140008, konnten Anleger, die vor etwa einem Jahr in die Aktie investiert haben, einen beachtlichen Kursgewinn von mehr als 20 Prozent lukrieren. Obwohl zumindest der Kursverlauf der Aktie ein Indiz dafür sein könnte, dass die Bank nun das Ärgste überstanden haben sollte, bleibt die Mehrheit der Experten eher skeptisch.

Anleger, die auch nach den jüngsten Kurssteigerungen in die Deutsche Bank-Aktie investieren wollen, aber das zweifellos vorhandene Kursrisiko reduzieren wollen, könnten mit Hilfe der UBS-Aktienanleihe Plus das unbegrenzte Gewinnpotenzial der Aktienveranlagung gegen einen vorauskalkulierbaren Jahresbruttoertrag in Höhe von 8,60 Prozent eintauschen.

8,60% Zinsen, 15% Sicherheit

Der Schlusskurs der Deutsche Bank-Aktie vom 22.5.17 wird als Basispreis für die Aktienanleihe fixiert. Wird der Basispreis beispielsweise bei 17 Euro ermittelt, dann wird sich ein Nominalwert der Anleihe von 1.000 Euro auf (1.000:17)=58,82353 Deutsche Bank-Aktien beziehen.

Bei 85 Prozent des Basispreises (beim angenommenen Basispreis von 17 Euro bei 14,45 Euro) wird sich die ausschließlich für den Schlusskurs des 15.6.18 relevante Barriere befinden. Unabhängig vom Kursverlauf der Deutsche Bank-Aktie erhalten Anleger am 22.6.18 einen Zinsbetrag in Höhe von 8,60 Prozent pro Jahr gutgeschrieben, was einem Nettoertrag in Höhe von 8,19 Prozent entsprechen wird.

Die Art und Weise, wie die Anleihe am Laufzeitende getilgt wird, hängt davon ab, wo sich der am 15.6.18 in XETRA ermittelte Schlusskurs der Deutsche Bank-Aktie befinden wird. Wenn der Schlusskurs oberhalb der Barriere liegt, dann wird die Anleihe mit ihrem Nennwert in Höhe von 100 Prozent getilgt. Befindet sich der Schlusskurs der Aktie zu diesem Zeitpunkt unterhalb der Barriere, so wird die Anleihe mittels der Lieferung von 58 Deutsche Bank-Aktien getilgt. Der Gegenwert des Bruchstückanteiles wird Anlegern gutgeschrieben

Die UBS-8,60% Aktienanleihe Plus auf die Deutsche Bank-Aktie, ISIN: DE000UBS55A7, fällig am 22.6.18, kann noch bis 22.5.17 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

Zertifikatereport-Fazit: Die Aktienanleihe Plus auf die Deutsche Bank-Aktie wird bei einem bis zu 15-prozentigen Kursrückgang der Aktie positive Rendite ermöglichen. Im Falle der Aktienlieferung wird der Zinskupon von 8,60 Prozent als verlustmindernder Sicherheitspuffer fungieren und somit für ein besseres Veranlagungsergebnis, als es mit der direkten Aktienveranlagung möglich wäre, sorgen.

Quelle: zertifikatereport.de