Das kanadische Unternehmen Enercare Inc. (ISIN: CA29269C2076, TSE: ECI) kündigt eine monatliche Dividende von 0,08 CAD je Aktie an. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern 0,96 CAD aus. Die Zahlung erfolgt am 31. Mai 2017 (Record date: 15. Mai 2017). Beim derzeitigen Aktienkurs von 21,60 CAD liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 4,44 Prozent (Stand: 4. Mai 2017). Enercare ist Hersteller von Heizungen, ...

