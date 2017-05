Guten Morgen,

der DAX befindet sich im oberen Bereich des Trendkanals im Stundenchart und ist massiv überkauft. Hier könnte der Index zunächst wieder nach unten abrehen. Aber solange der DAX nicht mehr unter 12.550 Punkte fällt, ist mit weiter steigenden Kursen bis etwa 12.850/13.000 Punkte zu rechnen. Allerdings findet am Sonntag die zweite Runde der Frankreich-Wahl statt.

Die Frankreich-Wahl ist noch nicht entschieden, ein Überraschungssieg von Le Pen ist weiterhin möglich. Falls das passiert, ist mit einem heftigen Gap-down am Montag zu rechnen. Kräftig hochgekauft wurden die Märke ja bisher bereits. Aber auch bei einem Wahlsieg von Macron könnte es zu Verkäufen kommen. Buy the rumour, sell the news....

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.650 Punkten, vorbörslich bei 12.620 Punkten.

DAX im oberen Trendkanalbereich im Stundenchart.

Solange der DAX über 12.550 Punkten notiert, ist mit weiter steigenden Kursen zu rechnen.

Viele offene Gaps nach unten offen.

DAX lange massiv überkauft.

S&P500 bleibt unter 2.400 Punkten.

Frankreich-Wahl am Wochenende, Gap-down am Montag?

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones):Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (Mai)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX verläuft seit Monaten im überkauften Bereich, weitgehend über dem oberen Bollinger-Band im Monatschart, in einer starken Übertreibung. Die Übertreibung hat sich mit dem Anstieg über 12.600 Punkte noch einmal verschärft. Der Index könnte nun direkt weiter Kurs auf 12.850/13.000 Punkte nehmen.

Sentiment

DAX (Woche 18)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (04. ...

