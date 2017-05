The following instruments on XETRA do have their first trading day 05.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA R3X1 XFRA US7616402001 REXAHN PHARMAC. DL -,0001 EQ01 EQU EUR N

CA FJFD XFRA DE000A0MUQ30 AMPEGA BALANCED 3 I (T) FD00 EQU EUR N

CA FJF2 XFRA DE000A0YAYA8 AMP.PTF GL.ETF AKT. P (A) FD00 EQU EUR N

CA FJFG XFRA DE000A1J3AF7 C-QUADRAT STRA.AMI EUR P1 FD00 EQU EUR N