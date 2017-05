The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA ADL2 XFRA DE000A11QF02 ADLER REAL ESTATE 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DXA0SH3 DEX.KOMM.DEU.OP.E.1507 BD00 BON NOK N

CA XFRA DE000DZ1JS20 DZ BANK IS.A229 BD01 BON EUR N

CA XFRA NO0010676018 MORE BOLIGKRED. 13-19 FLR BD01 BON NOK N

CA XFRA XS0298997460 GENERAL ELECT. 07/17 MTN BD01 BON PLN N

CA XFRA XS0926848572 HELLEN.PETR.FIN. 13/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA US822582BL56 SHELL INTL FIN. 15/17 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS0299183250 KUZNETSKI CAP. 07/17 FLR BD02 BON USD N

CA LRBW XFRA XS0299261403 LANDWIRT.R.BK 07/17ND MTN BD02 BON NZD N

CA XFRA XS0300013462 RUBRIKA FIN.07/17 FLR MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS0776666058 KOMMUNALBK 12/17 MTN BD02 BON BRL N

CA FIQ1 XFRA XS1054086928 FINANCIERE QUICK 14/19 BD02 BON EUR N

CA FIN1 XFRA XS1054087496 FINANCIERE QUICK 14/19 BD02 BON EUR N