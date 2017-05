The following instruments on XETRA do have their first trading day 05.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2BPAP8 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2DAJ24 KRED.F.WIED.17/27 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CQT7 DZ BANK CLN E.9281 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CQU5 DZ BANK CLN E.9282 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CQV3 DZ BANK CLN E.9283 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CQW1 DZ BANK CLN E.9284 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CQX9 DZ BANK CLN E.9285 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CQY7 DZ BANK CLN E.9286 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0KLW2 DEKA TILG ANL 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4EZ6 LB.HESS.THR.CARRARA 17/32 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4E06 LB.HESS.-THR.IS.05A/2017 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4E14 LB.HESS.THR.CARRARA05B17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4E22 LB.HESS.THR.CARRARA 17/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4E89 LB.HESS.THR.CARRARA05H/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4FD0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05A/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4FE8 LB.HESS.THR.CARRARA05M/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4QG0 LB.HESS.THR.CARRARA 17/32 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4QJ4 LB.HESS.THR.CARRARA05T/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0M65 NORDLB FESTZINSANL.12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0M73 NORDLB IS. 13/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0M99 NORDLB IS. 15/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0NA0 NORDLB FRN 17/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA ES0205045018 CRITERIA CAIXA 17/23 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013255858 C.F.FINANC.LOC. 17/24 MTN BD01 BON EUR N