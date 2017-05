FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

LHAB XFRA US2515613048 LUFTHANSA AG DM 5 ADR 1 0.149 EUR

XFRA DE000HSH4UV8 HSH NORDBANK MZC 14 14/21 0.000 %

GV5G XFRA DE0009761692 FT TOTAL RETURN RENTEN 0.360 EUR

C1P XFRA KYG2524A1031 CONSUN PHARMAC.GR.HD -,10 0.012 EUR

GEG XFRA US36162J1060 GEO GROUP INC. DL -,01 0.430 EUR

T5Z XFRA US8808901081 TERNIUM S.A. ADR/10 O.N. 0.915 EUR

SF9 XFRA US8000131040 SANDERSON FARMS INC. DL 1 0.220 EUR

RE3 XFRA US7631651079 RICHARDSON ELECTR. DL-,05 0.055 EUR

RGPB XFRA US7593516047 REINSUR.GRP AM.NEW DL-,01 0.375 EUR

KR5 XFRA US48248M1027 KKR + CO. LP O.N. 0.156 EUR

D4P XFRA US23311P1003 DCP MIDSTREAM L.P. UTS 0.714 EUR

NYVC XFRA TH0530010R14 CH.KARNCHANG-NVDR- BA 1 0.007 EUR

NVAH XFRA TH0143010R16 LAND + HOUSE -NVDR- BA 1 0.008 EUR

NVAU XFRA TH0023010R10 BK OF AYUDHYA -NVDR-BA 10 0.012 EUR

41S XFRA SG1V73937608 SINOSTAR PEC HLDGS LTD 0.003 EUR

ZVF XFRA SG1U47933908 INDOFOOD AGRI RES SD-,50 0.004 EUR

K90 XFRA SE0002683557 LOOMIS AB SERIES B 0.830 EUR

AR7B XFRA SE0000472268 ADDNODE GROUP AB SK 12,- 0.233 EUR

SWM XFRA SE0000310336 SWEDISH MATCH 1.660 EUR

FRTB XFRA SE0000105116 ACANDO AB B SK 1,25 0.135 EUR

TWSA XFRA NL0000852523 TKH GROUP NV CVA EO -,25 1.100 EUR

XIC XFRA LT0000111650 KLAIPEDOS NAFTA AB EO0,29 0.025 EUR

46G XFRA SE0008008262 GARO AB 0.296 EUR

AXA XFRA FR0000120628 AXA S.A. INH. EO 2,29 1.160 EUR

RWW XFRA ES0152503035 MEDIASET ESPANA EO -,50 0.522 EUR

O9G XFRA EE3100084021 OLYMPIC ENTMT GRP EO-,40 0.100 EUR

32R1 XFRA SG1AA6000000 CWG INTERNATIONAL LTD. 0.007 EUR

NAH XFRA US63888P4063 NATURAL HEALTH TRENDS 0.412 EUR

EQT XFRA US26885B1008 EQT MIDSTREAM PART. L.P. 0.814 EUR

MTX XFRA DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES NA O.N. 1.900 EUR

HVB XFRA DE0008250002 UESTRA HANN.VERKEHRSB.AG 0.051 EUR

YSN XFRA DE0007276503 SECUNET SECURITY AG O.N. 0.580 EUR

DEZ XFRA DE0006305006 DEUTZ AG O.N. 0.070 EUR

GNBN XFRA CH0011484067 ST.GALLER KANTONALBK.SF70 13.827 EUR

P6X XFRA CH0002168083 PANALPINA WELTTR.HLDG SF2 3.457 EUR