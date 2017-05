FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

HSZ XFRA ID1000074008 HANJAYA MAND.S.TBK RP 4 0.007 EUR

LAG XFRA FR0000130213 LAGARDERE NOM. EO 6,10 1.300 EUR

PHH2 XFRA DE0007474041 PAUL HARTMANN AG O.N. 7.000 EUR

MDH XFRA US5526761086 M.D.C. HLDGS DL -,01 0.229 EUR

GIL XFRA DE0005878003 DMG MORI AG O.N. 1.030 EUR

FPE3 XFRA DE0005790430 FUCHS PETROL.SE VZO O.N. 0.890 EUR

FPE XFRA DE0005790406 FUCHS PETROLUB SE O.N. 0.880 EUR

DUE XFRA DE0005565204 DUERR AG O.N. 2.100 EUR

BEJ XFRA CNE100000239 BEIJING CAP. LAND H YC1 0.027 EUR

PGH1 XFRA CH0021783391 PARGESA HLDG INH. SF 20 2.249 EUR

PVGB XFRA BMG8196H1280 SING TAO NEWS CORP. CONS. 0.007 EUR

ANB XFRA AU000000ANZ3 A.N.Z. BKG GRP 0.542 EUR

XFRA DE000HSH34R0 HSH NORDBANK MZC 16 12/19 0.000 %

DT8A XFRA IT0004053440 DATALOGIC EO -,52 0.300 EUR

RDO XFRA US82968B1035 SIRIUS XM HLDGS DL-,001 0.009 EUR

D7A XFRA JE00B783TY65 DELPHI AUTOMOTIVE DL -,01 0.265 EUR

FF94 XFRA LU0207947044 FPM FDS-STOCK.GE.S./M.C C 1.090 EUR

17M XFRA US60786M1053 MOELIS+CO. A DL-,01 0.338 EUR

XFRA DE000HLB08J9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05A/14 0.002 %

XFRA DE000HSH4Q38 HSH NORDBANK MZC 7 14/21 0.001 %

BI2 XFRA IT0003097257 BIESSE S.P.A. EO 1 0.360 EUR

BP8 XFRA US1011191053 BOSTON PRIV.FINL H. DL 1 0.101 EUR

0IB XFRA US46146L1017 INVESTORS BANCORP (NEW) 0.073 EUR

15B XFRA ID1000127806 SEMEN BATURAJA RP 100

XFRA DE000HSH4HF8 HSH NORDBANK MZC 7 13/17 0.000 %

1WT XFRA US97717P1049 WISDOMTREE INV. DL-,01 0.073 EUR

2P8 XFRA IT0004997984 PITECO S.P.A. 0.150 EUR

HNRB XFRA US4106931052 HANN.RUECKV.SE ADR 1/2/ON 2.493 EUR

XFRA DE000HSH4HG6 HSH NORDBANK MZC 8 13/19 0.000 %

G4K XFRA US37946R1095 GLOBAL PARTNERS LP UTS 0.423 EUR

IC1N XFRA US45857P6088 INTERCONT.HOT.G.N.ADR NEW 1.852 EUR

YGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,01 0.137 EUR

TWI XFRA US8918261095 TOWER INTL INC. DL-,01 0.101 EUR

UI51 XFRA CA94106B1013 WASTE CONNECTIONS 0.165 EUR

2N2 XFRA US64704V1061 NEW MEDIA INVES.GR.DL-,01 0.320 EUR