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DANONE SA
DANONE SA Chart 1 Jahr
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DANONE SA63,60-2,92 %
DEAG DEUTSCHE ENTERTAINMENT AG2,589-7,54 %
DSM NV65,86-2,25 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV9,431-2,93 %
LEO RESOURCES INC0,141+3,68 %
NOBLE GROUP LIMITED0,078+6,85 %
STILLWATER MINING COMPANY16,395+0,03 %
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD0,271-0,73 %