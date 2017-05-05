FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.05.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
PGM XFRA US86074Q1022 STILLWATER MNG CO. DL-,01
DSM2 XFRA NL0000009827 KONINKLIJKE DSM EO 1,50
G9N1 XFRA MX01GA000004 GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB B
SXRC XFRA IE00B3VWKZ07 ISHSVII-MSCI UK L.C.LSACC
BSN XFRA FR0000120644 DANONE S.A. EO -,25
ERMK XFRA DE000A0Z23G6 DEAG DT.ENTERTAINM. O.N.
IS0J XFRA IE00B5SH2232 ISV FINL.GOV.BD U.ETF EOD
IS0N XFRA IE00B7L7Z140 ISHSV-NETH.GOVT BD EO D
IS0H XFRA IE00B7RRK356 ISV-AUST.GOV.BD U.ETF EOD
IS0I XFRA IE00B7RRKB38 ISV BELG.GOV.BD U.ETF EOD
N2X XFRA BMG6542T1190 NOBLE GROUP LTD HD-,25
13X XFRA KYG9829N1025 XINYI SOLAR HLDGS
L00 XFRA CA5263673058 LEO RESOURCES INC.NEW
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PGM XFRA US86074Q1022 STILLWATER MNG CO. DL-,01
DSM2 XFRA NL0000009827 KONINKLIJKE DSM EO 1,50
G9N1 XFRA MX01GA000004 GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB B
SXRC XFRA IE00B3VWKZ07 ISHSVII-MSCI UK L.C.LSACC
BSN XFRA FR0000120644 DANONE S.A. EO -,25
ERMK XFRA DE000A0Z23G6 DEAG DT.ENTERTAINM. O.N.
IS0J XFRA IE00B5SH2232 ISV FINL.GOV.BD U.ETF EOD
IS0N XFRA IE00B7L7Z140 ISHSV-NETH.GOVT BD EO D
IS0H XFRA IE00B7RRK356 ISV-AUST.GOV.BD U.ETF EOD
IS0I XFRA IE00B7RRKB38 ISV BELG.GOV.BD U.ETF EOD
N2X XFRA BMG6542T1190 NOBLE GROUP LTD HD-,25
13X XFRA KYG9829N1025 XINYI SOLAR HLDGS
L00 XFRA CA5263673058 LEO RESOURCES INC.NEW