FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.05.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
BSN XETR FR0000120644 DANONE S.A. EO -,25
ERMK XETR DE000A0Z23G6 DEAG DT.ENTERTAINM. O.N.
IS0J XETR IE00B5SH2232 ISV FINL.GOV.BD U.ETF EOD
IS0N XETR IE00B7L7Z140 ISHSV-NETH.GOVT BD EO D
IS0H XETR IE00B7RRK356 ISV-AUST.GOV.BD U.ETF EOD
IS0I XETR IE00B7RRKB38 ISV BELG.GOV.BD U.ETF EOD
SXRC XETR IE00B3VWKZ07 ISHSVII-MSCI UK L.C.LSACC
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.05.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
BSN XETR FR0000120644 DANONE S.A. EO -,25
ERMK XETR DE000A0Z23G6 DEAG DT.ENTERTAINM. O.N.
IS0J XETR IE00B5SH2232 ISV FINL.GOV.BD U.ETF EOD
IS0N XETR IE00B7L7Z140 ISHSV-NETH.GOVT BD EO D
IS0H XETR IE00B7RRK356 ISV-AUST.GOV.BD U.ETF EOD
IS0I XETR IE00B7RRKB38 ISV BELG.GOV.BD U.ETF EOD
SXRC XETR IE00B3VWKZ07 ISHSVII-MSCI UK L.C.LSACC