Luzern - Die in der Farbmetrik tätige Datacolor hat im ersten Halbjahr 2016/17 (per 31. März) sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis gesteigert. Die Verkäufe sind um 3,5% auf 34,9 Mio USD angewachsen, während in Lokalwährungen gerechnet eine Zunahme von 5% resultiert. Das operative Ergebnis (EBIT) nahm um 29% auf 3,4 Mio zu und auch der Reingewinn ging auf 3,4 Mio hoch von zuvor 2,6 Mio.

Die Umsatzsteigerung sei hauptsächlich auf eine grössere Nachfrage von industriellen Kunden nach ...

