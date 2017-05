Bei unserem Empfehlungswert Kion passt dieKursentwicklung zur fundamentalen Performance im ersten Quartal. Wir hatten bereits vor einigen Wochen auf den Insiderkauf durch den Technologie-Vorstand Dr. Eike Böhm im Volumen von etwa 174,3 T€ hingewiesen, was schon hellhörig machte, denn Böhm kaufte zu etwa 58,12 € je Aktie und somit auf Sichtweite zum damaligen Spitzenkurs. Inzwischen liegen Zahlen für das Auftaktquartal vor, wobei es auch akquisitorischen Rückenwind durch die Übernahme von Dematic (vollzogen zum 1. November 2016) gab: BeimUmsatz gelang ein Sprung um 48,4 % auf 1.811,4 Mio. €. Beim Auftragseingang war der Anstieg ähnlich steil mit plus 45,1 % auf 1.881,7 Mio. €. Damit war das an Land gezogene Auftragsvolumen größer als der Umsatz (= Book-to-Bill-Ratio oberhalb von 1), was auf Wachstumspotenzial hindeutet. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag nach plus 8,5 % auf 96,6 Mio. € zwar nur leicht über dem Vorjahreszeitraum. In derbereinigten Rechnung (adjustiert um Effekte aus Kaufpreisallokationen, Sonder- bzw. Einmaleffekte) hätte sich ein Anstieg um 55,1 % auf 152,9 Mio. € ergeben. Bei der bereinigten Ebit-Marge wäre man von seinerzeit 8,1 % auf 8,4 % vorangekommen. Beim freien Cashflow wurde das Vorzeichen gewechselt; aus minus 20,4 Mio. € im Vorjahresquartal wurden plus 64,5 Mio. €, und dies, obwohl die Investitionen um mehr als die Hälfte auf 42,7 Mio. € hochgefahren wurden. Wichtig für die Risikoeinschätzung ist auch der Anteil von Service-Aktivitäten am Umsatz von zuletzt etwa 39,7 %. Im Gesamtjahr will Kion auf einen Auftragseingang von 7,8 Mrd. bis 8,25 Mrd. € kommen sowie auf einen Umsatz in der Bandbreite 7,5 Mrd. bis 7,95 Mrd.€. Beim bereinigten Ebit steht ein Wunschkorridor von 740 Mio. bis 800 Mio. € im Raum. 370 Mio. bis 430 Mio. € ist die Erwartungs-Bandbreite für den freien Cashflow. Dies ist nicht unwichtig, zumal die bilanzielle Eigenkapitalquote mit etwa 22,2 % per Ende März immer noch ausbauwürdig erscheint.Fazit: Die Aktie ist kein klassisches Schnäppchen mehr, dürfte aber recht schnell in die zunächst etwas großen Bewertungskleider hineinwachsen, wenn die Schätzungen greifen. So könnte aus einem KGV von etwa 17,7 im laufenden Jahr nach etwa 14,4 per 2018 dann sogar ein Multiple von nur etwa 12,7 für den 2019er Gewinn werden. Reiten Sie die Welle weiter und behalten die Aktie im Portfolio.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus dem Frankfurter Börsenbrief Nr. 18 vom 6.05.2017.br/>

