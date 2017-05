FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften am Freitag nach dem jüngsten Rekordlauf des Dax zunächst innehalten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,13 Prozent tiefer auf 12 631 Punkte. Ein für immer wahrscheinlich gehaltener Wahlsieg des europafreundlichen Emmanuel Macron bei der französischen Präsidentschaftswahl hatte in den vergangenen Tagen noch für Rückenwind gesorgt.

Die Blicke sind heute aber bereits auf den US-Arbeitsmarktbericht am frühen Nachmittag mitteleuropäischer Zeit gerichtet. Die Daten sind wichtig für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die jüngst die Tür für eine Zinsanhebung im Juni offengehalten hatte. Die Börsen Asiens standen leicht unter Druck und die Wall Street wurde vom fortgesetzten Ölpreisrutsch gebremst./mis/fbr

ISIN DE0008469008

AXC0042 2017-05-05/07:37