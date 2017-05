Nach einer kurzen Zwischenpause in den vergangenen Tagen holt das Papier der Deutschen Bank erneut aus und legt an Wert weiter zu - eine prima Gelegenheit für noch nicht investierte Anleger. Denn noch ist genügend Aufwärtspotential vorhanden, man muss es lediglich noch abgreifen.

Innerhalb des seit Mai 2007 bestehenden Abwärtstrendkanals verlor das Wertpapier der Deutschen Bank annähernd 95 Prozent Prozent an Wert und setzte bis auf ein Verlaufstief von 8,83 Euro zurück. Zur Erinnerung, einst notierte das stolze Bankhaus bei 105,77 Euro, kam aber aufgrund zahlreicher Managementfehler und im Zuge der Finanzkrise deutlich unter Druck. Seit September 2016 aber zeigt sich eine gewisse Erholungstendenz, die bis in den Bereich von 17,82 Euro aufwärts reichte und einst stark gebeutelte Bankentitel nun ein wahres Comeback erleben. Auch wenn die letzten Handelswochen in dem Wertpapier von einer kurzfristigen Konsolidierung begleitet waren, zeigen sich besonders die letzten Handelstage recht stark und weisen einige ...

