Vancouver, Kanada - 4. Mai 2017 - Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK; TSX: EDR) http://www.commodity-tv.net/c/mid,37004,PDAC_2017/?v=297365 gibt bekannt, dass die Aktionäre auf der heutigen Jahreshauptversammlung 2017 (die Versammlung) in Vancouver für alle Tagesordnungspunkte gestimmt haben. Insgesamt wurden auf der Versammlung 76.177.037 Stimmen persönlich oder durch eine Vollmacht abgegeben. Dies entspricht 59,93 % der ausstehenden Stammaktien zum Stichtag.

Wahl der Board-Mitglieder

Gemäß den Stimmzetteln verhalten sich die für die jeweiligen Board-Mitglieder abgegebenen Stimmen wie folgt:

Board-Mitglied Ja-StimmenStimmenthalJa-StimmeEnthaltunge

tungen n n in Proze in Prozent nt

Ricardo M. Camp41.118.668549.953 98,68 % 1,32 % oy

Bradford J. Coo41.052.637615.984 98,52 % 1,48 %

k e

Geoffrey A. Han40.245.6231.422.998 96,58 % 3,42 %

d ley

Rex J. McLennan40.264.3781.404.243 96,63 % 3,37 % Kenneth Pickeri41.072.091596.530 98,57 % 1,43 % ng

Mario D. Szotle19.923.53521.745.086 47,81 % 52,19 %

n der

Godfrey J. Walt41.113.017555.604 98,67 % 1,33 % on

Alle zur Wahl stehenden Board-Mitglieder wurden wiedergewählt. Mario Szotlender erhielt jedoch nicht die Mehrheit, die gemäß der Richtlinie des Unternehmens zur Mehrheitsentscheidung bei der Wahl von Board-Mitgliedern (die Richtlinie) und den Statuten der Toronto Stock Exchange für eine Wiederwahl erforderlich ist. Herr Szotlender hat dementsprechend seinen Rücktritt aus dem Board of Directors des Unternehmens angeboten, der aber erst mit der Annahme des Board of Directors des Unternehmens (das Board) wirksam wird. Das Corporate Governance and Nominating Committee (das Kommittee) wird den Rücktritt von Herrn Szotlender gemäß der Richtlinie prüfen und eine Empfehlung an das Board of Directors abgeben, ob der Rücktritt angenommen werden sollte und ob bzw. welche andere Maßnahmen getroffen werden sollen. Das Board wird der Empfehlung des Kommittees innerhalb von 90 Tagen nach der Versammlung nachkommen. Das Unternehmen wird im Anschluss an die Entscheidung des Boards eine Pressemeldung hinsichtlich des Beschlusses veröffentlichen.

Ernennung des Wirtschaftsprüfers

Die Aktionäre stimmten durch Handzeichen für die erneute Ernennung von KPMG LLP als Wirtschaftsprüfer und ermächtigten das Board of Directors zur Festsetzung der Vergütung des Wirtschaftsprüfers für das folgende Jahr.

Ernennung des Vice President, Controller

Endeavour gibt die Ernennung von Christine West in das Amt des Vice President, Controller bekannt. Christine ist seit 2008 als Controller für Endeavour tätig. CEO Bradford Cooke erklärte: Christine bringt umfassende Erfahrungen und Kompetenzen in ihre Position ein und engagiert sich sehr stark für das Unternehmen. Sie hat in ihrer Funktion als Controller bislang bedeutende Leistungen erzielt, insbesondere die Qualität ihrer Arbeit, ihre Detailgenauigkeit und ihre Professionalität sind hervorzuheben. Ich freue mich sehr, Christine in der Geschäftsleitung willkommen zu heißen.

Über Endeavour - Endeavour Silver ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen, das in Mexiko drei Untertagebau-Betriebsstätten mit hochgradigen Silber- und Goldvorkommen besitzt. Seit Betriebsbeginn im Jahr 2004 konnte Endeavour seine Fördermengen kontinuierlich ausbauen und erzielte im Jahr 2016 ein Fördervolumen von 9,7 Millionen Unzen Silber bzw. Silberäquivalent. Ziel des Unternehmens ist die Entdeckung, der Aufbau und der Betrieb von hochwertigen Silberminen auf nachhaltige Weise, um so eine Wertschöpfung für alle Beteiligten zu generieren. Die Aktien von Endeavour Silver werden an der TSX unter dem Kürzel EDR und an der NYSE unter dem Kürzel EXK gehandelt.

Kontaktdaten - Nähere Informationen erhalten Sie über:

Meghan Brown, Director Investor Relations Tel: 1-877-685-9775 (gebührenfrei) Tel: 604-640-4804 Fax: 604-685-9744 E-Mail: mbrown@edrsilver.com Website: www.edrsilver.com Für Europa: Swiss Resource Capital AG info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

