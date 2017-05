FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag seine deutlichen Kursgewinne vom Vortag halten können und sich im frühen Handel kaum verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung vor der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten in den USA mit 1,0985 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0927 Dollar festgesetzt.

Am Vortag hatte noch die Aussicht auf einen Sieg von Emmanuel Macron bei der entscheidende Runde der französischen Präsidentschaftswahlen den Euro beflügelt. Am Morgen hielten sich die Anleger am Devisenmarkt hingegen eher zurück und warteten auf die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für April.

In den USA spielt die Entwicklung am Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed. Ökonomen erwarten am Nachmittag einen vergleichsweise starken Anstieg der Beschäftigung. Dies dürfte die amerikanischen Währungshüter bestärken, den eingeschlagenen Kurs einer strafferen Geldpolitik mit steigenden Zinsen fortzusetzen./jkr/fbr

