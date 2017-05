DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan und Südkorea bleiben die Börsen aufgrund des Feiertages "Tag des Kindes" geschlossen.

MONTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

TAGESTHEMA

Das Beschäftigungswachstum in der US-Wirtschaft dürfte sich im April nach einen Rücksetzer im Vormonat wieder verstärkt haben. Konjunkturbeobachter hatten gewissermaßen eine "Schrecksekunde", als das US-Arbeitsministerium vor einem Monat meldete, dass die Wirtschaft im März nur sehr viel weniger Jobs geschaffen habe als dies prognostiziert worden war. Der Bericht des privaten Datenanbieters ADP hatte sogar eine positive Überraschung möglich erscheinen lassen. Hinzu kam, dass die Beschäftigtenzahlen nicht die einzigen schwachen US-Konjunkturdaten waren. Stimmte das positive Bild von der US-Konjunktur noch? Als möglichen Grund der negativen Arbeitsmarktüberraschung nannten Volkswirte die Schneestürme an der Ostküste, die sich so nicht wiederholen würden. Zudem war die Arbeitslosenquote gesunken, und das trotz steigender Erwerbsbeteiligung. Die Fed hat inzwischen Entwarnung gegeben. In ihrer am Mittwoch veröffentlichten geldpolitischen Erklärung sprach sie von einer anhaltenden Besserung des Arbeitsmarkts und erklärte, dass sie die Wachstumsschwäche des ersten Quartals für einen Ausreißer halte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

TELEFONICA DEUTSCHLAND

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 1.786 -4% 5 1.858 OIBDA* bereinigt 417 +4% 4 401 OIBDA* 413 +9% 3 379 Ergebnis nach Steuern -112 -- 5 -170 Ergebnis je Aktie -0,04 -- 4 -0,06 *Operatives Ergebnis vor Abschreibungen und Wertberichtigungen

Weitere Termine:

07:00 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 1Q

07:00 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Jahresergebnis

07:45 FR/Engie SA, Ergebnis 1Q

08:00 AT/S&T AG, Ergebnis 1Q

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, HV

10:00 DE/Fuchs Petrolub SE, HV

10:00 DE/Hypoport AG, HV

10:00 DE/DMG Mori AG, HV

11:00 DE/Dürr AG, HV

13:45 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

A.S. Creation Tapeten 1,25 EUR Deutz 0,07 EUR MTU Aero Engines 1,90 EUR Secunet Security 0,58 EUR AXA 1,16 EUR Danone 1,70 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten April Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +188.000 gg Vm zuvor: +98.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,6% zuvor: 4,5% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,19% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine größeren Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.379,40 -0,26 Schanghai-Composite 3.106,10 -0,68 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.647,78 +0,96% DAX-Future 12.647,50 +0,79% XDAX 12.642,12 +0,83% MDAX 25.027,94 +1,17% TecDAX 2.141,49 +1,17% EuroStoxx50 3.627,88 +1,16% Stoxx50 3.227,87 +0,72% Dow-Jones 20.951,47 -0,03% S&P-500-Index 2.389,52 +0,06% Nasdaq-Comp. 6.075,34 +0,05% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,96 -57

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Nach den Aktienkäufen am Donnerstag könnten die europäischen Börsen vor dem Wochenende eine Pause einlegen. Zur Begründung verweist ein Händler unter anderem auf den heftigen Verkaufsdruck an den Rohstoffmärkten. Der Ölpreis ist in Asien bei stark gestiegenen Volumina an den Terminbörsen auf den niedrigsten Stand seit April 2016 gefallen. Der Eisenerzpreis gibt ebenfalls stark nach. Auch der Arbeitsmarktbericht in den USA für den Monat April könnte am Freitag für Zurückhaltung an den Finanzmärkten sorgen. Hier stünden weniger die Beschäftigungszunahme oder die Arbeitslosenquote im Blick als vielmehr die Löhne und Gehälter, sagt der Händler. Die Lohnstückkosten in den USA sind im ersten Quartal mit 3,0 Prozent stärker gestiegen als die Konsensprognose von 2,7 Prozent erwarten ließ.

RÜCKBLICK: Sehr fest - Starke Quartalszahlen von Unternehmen und eine gute Stimmung in der Wirtschaft der Eurozone haben die Kurse am Donnerstag auf neue Höchststände getrieben. Der DAX erreichte erneut den höchsten Stand seiner Börsengeschichte. Der MDAX überwand erstmals die Marke von 25.000 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 stand so hoch stand wie letztmals im August 2015. Der CAC-40-Index legte um 1,3 Prozent zu. Hier stützte auch das gute Abschneiden des sozialliberalen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron in der TV-Debatte mit der rechtspopulistischen Marine Le Pen. Die gute Konjunktur in der Eurozone spiegelte sich auch in den Berichten der Unternehmen wider. So reichten die Kursgewinne von HSBC, Swiss Re, Anheuser Busch Inbev und Air France-KLM von 1,8 bis 5,3 Prozent. Der Preisverfall bei Gold, Kupfer, Eisenerz und Steinkohle an den Rohstoffbörsen belastete Rohstoffaktien, der Sektor verlor 2,3 Prozent. So schlossen Royal Dutch Shell trotz überraschend guter Zahlen nur leicht im Plus.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Die Risikofreude sorgte für Käufe von Bankaktien, Deutsche Bank legten um 2,4 Prozent zu und Commerzbank um 3,1 Prozent. Bei Infineon wurden trotz guter Quartalszahlen Kursgewinne mitgenommen. Die Aktie büßte 2,3 Prozent ein, nachdem sie seit Jahresbeginn um fast 17 Prozent gestiegen ist. Auch Siemens haben in diesem Jahr um 17 Prozent zugelegt. Und auch hier nahmen Anleger trotz guter Ergebnisse Gewinne mit, die Aktie schloss 0,6 Prozent leichter. BMW hat den Konzerngewinn im ersten Quartal um fast ein Drittel auf 2,15 Milliarden Euro gesteigert. Nach anfänglichen Kursgewinnen von in der Spitze 2,1 Prozent schloss die Aktie 0,5 Prozent fester. Bei Adidas liegt das Betriebsergebnis im ersten Quartal 7 Prozent über der Konsensprognose. Das verhalf der Aktie im frühen Handel zu einem neuen Rekordhoch von 188,95 Euro. Am Ende schloss sie 0,9 Prozent fester bei 183,80 Euro. Rheinmetall stiegen um 2,6 Prozent. Sowohl in der Automobil-Sparte als auch im Rüstungsgeschäft liegen Umsatz und Gewinn über den Erwartungen.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): XDAX -0,05% auf 12.642 Pkt

Es habe keine handelbaren Nachrichten gegeben, daher habe sich auch keine Aktie auffällig gezeigt, sagte eine Händlerin.

USA / WALL STREET

Kaum verändert - Während die Fed-Kommentare zumindest am Aktienmarkt abgehakt waren, schielten Anleger bereits Richtung Freitag, wenn der wichtige US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird. Die Aussagen der Fed verstärkten die Markterwartung, dass die nächste Zinserhöhung im Juni wartet. Der Arbeitsmarktbericht könne diese Sicht ins Wanken bringen oder zementieren, hieß es. Da Anleger nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden wollen, blieben sie in Deckung. Allerdings musste die Wall Street eine Schrecksekunde mit zwischenzeitlich fallenden Kursen überstehen. Denn ein Kongressausschuss stimmte für den Ausstieg aus der Bankenregulierung von Ex-Präsident Barack Obama. Am Markt machten kurzzeitig Sorgen die Runde, US-Präsident Donald Trump könnte die Großbanken bei einer Neuordnung des Bankenwesens aufspalten. Insgesamt bescheinigten Händler dem Markt eine ausgeprägte Robustheit - gerade vor dem Hintergrund eines erneuten Preissturzes bei Erdöl. Angesichts des erneuten Preisverfalls bei Rohöl stellte der Energiesektor mit einem Abschlag von 1,9 Prozent die schwächste Branche. Chevron und Exxon Mobil büßten 1,8 bzw. 1,3 Prozent ein. Caterpillar gaben 2,1 Prozent nach. Die Papiere weisen eine enge Korrelation zum Ölsektor auf. Chesapeake Energy brachen um 7,4 Prozent ein - auch belastet von schwachen Produktionszahlen. Mit dem Ausstieg aus Obamacare durch das Repräsentantenhaus legten die Sektoren Gesundheit und Versicherung um 0,5 bzw. 0,9 Prozent zu. Für Tesla ging es um 5,0 Prozent nach unten. Der Elektroautobauer rutschte im ersten Quartal tiefer in die roten Zahlen. Kraft Heinz verbesserte die operative Marge. Die Aktie gewann 0,6 Prozent. Facebook gaben um 0,6 Prozent nach. Das soziale Netzwerk ist auch im Auftaktquartal kräftig gewachsen. Allerdings hatte Facebook bereits gewarnt, dass sich das Umsatzwachstum zur Jahresmitte "erheblich" abschwächen werde.

Am Rentenmarkt belastete die Aussicht auf steigende US-Zinsen die Notierung. Aktuelle Daten zeigten einen spürbaren Anstieg der Lohnkosten und deuteten damit auf eine anziehende Inflation. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 3 Basispunkte auf 2,35 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.14 Uhr EUR/USD 1,0987 +0,1% 1,0979 1,0940 EUR/JPY 123,28 -0,2% 123,56 123,33 EUR/CHF 1,0835 +0,0% 1,0833 1,0844 GBP/EUR 1,1754 -0,0% 1,1768 1,1799 USD/JPY 112,21 -0,3% 112,54 112,74 GBP/USD 1,2913 -0,1% 1,2921 1,2906

Der Dollar kann am Morgen nach seinen kräftigen Vortagesverluste kaum Boden gutmachen. Eine leichte Unterstützung für den Greenback kommt von der erfolgreichen Abstimmung im Repräsentantenhaus über die Gesundheitsreform der US-Regierung. Der Euro bleibt aber nahe an der 1,10er Marke zum Dollar.

Am Donnerstag trieben positive Konjunkturdaten aus Europa den Euro. Die EU-Sorgenkinder Spanien und Italien warteten mit positiven Umfragen unter Einkäufern im Dienstleistungsgewerbe auf. Zudem hatte vor der entscheidenden Runde zur französischen Präsidentschaftswahl am Sonntag der liberale Börsenliebling Emmanuel Macron das Fernsehduell gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen gemäß Umfragen deutlich gewonnen. Damit blieb er für die Wahl klarer Favorit. Der Euro kletterte auf 1,0985 und damit auf ein Sechsmonatshoch. Am Vorabend war die Gemeinschaftswährung unter 1,09 umgegangen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,64 45,9 -2,7% -1,26 -21,4% Brent/ICE 47,17 48,38 -2,5% -1,21 -19,5%

Die Ölpreise sackten auf die tiefsten Stände seit November ab. Nach jeder noch so zarten Erholung folgt der nächste Preisrutsch auf dem Fuße. Der Rückgang der US-Ölvorräte am Vortag war schwächer als erwartet ausgefallen. Die steigende US-Förderung stellt übergeordnet den größten Belastungenfaktor. Aber auch in Libyen deuteten sich weitere Produktionssteigerungen an, nachdem sich zwei verfeindete Fraktionen im innerlibyschen Konflikt politisch angenähert hatten. WTI stürzte um 4,8 Prozent auf 45,52 Dollar ab. Für Brent ging es um 4,7 Prozent auf 48,38 Dollar gen Süden.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.231,80 1.227,70 +0,3% +4,10 +7,0% Silber (Spot) 16,35 16,18 +1,1% +0,17 +2,7% Platin (Spot) 905,95 904,00 +0,2% +1,95 +0,3% Kupfer-Future 2,50 2,50 -0,2% -0,00 -0,6%

Der Goldpreis fiel auf den niedrigsten Stand seit sieben Wochen. Geopolitische Sorgen als Kurstreiber waren zuletzt in den Hintergrund getreten. Zudem drückte auch hier die Aussicht auf anziehende Zinsen. Der Preis für die Feinunze verbilligte sich im späten Handel um 0,8 Prozent auf 1.228 Dollar. Mittlerweile spreche auch die Markttechnik gegen Gold, hieß es. Das World Gold Council berichtete, dass die Nachfrage durch die globalen Zentralbanken im ersten Quartal auf Jahressicht um 27 Prozent gesunken war. Die Nachfrage durch Investoren ermäßigte sich um 34 Prozent.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

NOTENBANK AUSTRALIEN

Die Reserve Bank of Australia (RBA) zeigt sich bei einem Anstieg der Inflation zuversichtlicher. In dem vierteljährlich veröffentlichten Bericht der Notenbank zur Geldpolitik wich die RBA zwar nur gerigfügig von ihren Konjunkturprognosen ab, erklärte aber, dass die Teuerung im Laufe der Zeit steigen werde. Zu den Aussichten der Weltwirtschaft äußerte sich die RBA ebenfalls positiv und wies auf die sinkende Arbeitslosigkeit in Ländern wie den Vereinigten Staaten und Deutschland sowie auf das Momentum in China hin. Die großen Zentralbanken planten nicht länger mit Zinssenkungen, so die RBA.

ENERGIEKONZERNE

Die vier Atomkonzerne in Deutschland müssen möglicherweise mehr Geld an den öffentlich-rechtlichen Atomfonds zahlen als bislang bekannt. Insgesamt könnte sich die Summe auf 24,4 Milliarden Euro belaufen, erklärte die atompolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Sylvia Kotting-Uhl. Bislang war von 23,6 Milliarden Euro die Rede.

EVONIK

hat für das erste Quartal dies Zahlen ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q17 ggVj 1Q17 ggVj 1Q16 Umsatz 3.683 +19% 3.520 +13% 3.106 EBITDA bereinigt 612 +8% 602 +7% 565 EBIT bereinigt 405 +4% 404 +4% 389 Ergebnis nach Steuern/Dritten 160 -33% 229 -5% 240 Ergebnis je Aktie 0,34 -35% 0,49 -6% 0,52

IBM

Berkshire Hathaway, die Holding von Star-Investor Warren Buffett, hat ihre Beteilung an IBM in diesem Jahr deutlich verringert. Etwa ein Drittel der IBM-Anteile seien verkauft worden, sagte Warren Buffett dem Fersehsender CNBC. Zum Jahresende 2016 hatte Berkshire Hathaway rund 81 Millionen IBM-Aktien in ihrem Besitz, nun sind es etwas mehr als 50 Millionen Aktien.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

