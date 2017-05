Der Elektroautobauer hat im ersten Quartal Rekorde bei Produktion, Auslieferungen und Umsatz erzielt. Allerdings ist der Konzern dabei stärker als erwartet in die roten Zahlen gerutscht. So nahm der Verlust verglichen mit dem Vorjahreswert von 282 auf 330 Millionen US-Dollar zu. Die Erlöse verdoppelten sich dagegen auf 2,7 Milliarden US-Dollar. Die Anleger reagierten zurückhaltend. Der Aktienkurs ging heute an der Börse Stuttgart um 1,8 Prozent zurück, nachdem er seit Jahresbeginn um 45 Prozent gestiegen war. EUWA. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...