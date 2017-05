Seine erste Auslandsreise als US-Präsident führt Donald Trump zu den Zentren der drei großen monotheistischen Weltreligionen. Die symbolische Geste hat auch strategische Hintergründe.

US-Präsident Donald Trump will bei seiner ersten Auslandsreise als Vermittler im Nahost-Konflikt agieren und die Beziehungen zu Verbündeten in der arabischen Welt stärken. Der Republikaner wird Ende des Monats Saudi-Arabien, Israel und den Vatikan besuchen - und damit auch eine symbolische Reise zu den wichtigen Zentren der drei großen Weltreligionen unternehmen.

Geplant sind Gespräche mit dem saudischen König Salman, Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und Papst Franziskus. Anschließend nimmt Trump am 25. Mai am Nato-Gipfel in Brüssel sowie am Treffen der G7 auf Sizilien teil, das einen Tag später beginnt.

Über die Reise in den Nahen Osten war in den vergangenen Tagen bereits spekuliert worden. Dass der erste Stopp Saudi-Arabien sein wird, kam jedoch überraschend.

Trump beschrieb seinen Besuch als Angebot an die muslimische Welt. "Saudi-Arabien ist der Hüter der beiden heiligsten Stätten im Islam", sagte er. "Wir werden die Grundlage für eine neue Zusammenarbeit mit unseren muslimischen Verbündeten legen, um Extremismus, Terrorismus und Gewalt zu bekämpfen und eine gerechtere und hoffnungsvollere Zukunft für ...

