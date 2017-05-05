BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 118 (110) EUR - 'OVERWEIGHT' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR EON AUF 8,00 (8,50) EUR BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 14,10 (13,10) EUR BERENBERG HEBT ZIEL FÜR COMPUGROUP MEDICAL AUF 47 (42) EUR - 'HOLD' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 28,50 (30,00) EUR - 'BUY' BERENBERG SENKT XING AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 217 EUR BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 21 (20) EUR - 'OUTPERFORM' CITIGROUP SENKT PFANDBRIEFBANK AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 13,30 (13,10) EUR GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 204 (201) EUR - 'BUY' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 84 (82) EUR - 'NEUTRAL' HSBC HEBT ZIEL FÜR COMPUGROUP MEDICAL AUF 50 (45) EUR - 'BUY' HSBC SENKT EON AUF 'REDUCE' (HOLD) - ZIEL 6,50 (6,70) EUR HSBC HEBT ZIEL FÜR PFEIFFER VACUUM AUF 137 (129) EUR - 'BUY' ...Den vollständigen Artikel lesen ...