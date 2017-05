FDP-Chef Christian Lindner, Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 14. Mai, hat seinen geplanten Wechsel in den Bundestag nach der Wahl im September verteidigt. "Ich will einen Politikwechsel in NRW - und die FDP als Vorsitzender zurück in den Bundestag führen", sagte Lindner dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag).

Wer in NRW die FDP stark mache, sende "ein Signal an die ganze Republik". Mit der rot-grünen Landesregierung ging der Oppositionspolitiker hart ins Gericht. Im "schärfsten Kontrast" sieht er seine Partei aber zur AfD. "Zwischen SPD und CDU wird entschieden, wer den Ministerpräsidenten stellt. Zwischen AfD und FDP wird entschieden, wie liberal dieses Land sein wird", so der Vorsitzender der Freien Demokraten.