Am 2. Mai hat Microsoft (WKN:870747) ein Event gehalten, bei dem es vorrangig um das Tehema Bildung ging. Dabei wurde auch eine Reihe neuer Produkte vorgestellt, die sich besonders an Studenten und Schüler bzw. Lehrer richten.



Außerdem wurde eine neue Version des Betriebssystems Windows vorgestellt, Windows 10 S. Dabei handelt es sich um eine abgespeckte Variante des richtigen Windows, die auf älterer oder auch nicht ganz so flotter Hardware gut laufen soll. Das Unternehmen hat nicht verkündet, wofür genau ?S? steht, aber wahrscheinlich steht es für ?School? oder ?Student? oder ?Satya Nadella ist der beste!? Fakt jedoch ist, dass es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...