27 Tore in 29 Spielen. Nach Robert Lewandowski ist Pierre-Emerick Aubameyang der zweitbeste Torjäger in der Fußball-Bundsliga. Und einer der wichtigsten Bausteine bei Borussia Dortmund. Der Vertrag des Nationalspielers von Gabun läuft noch bis 2020. Dennoch scheint "Auba" jetzt vor dem Absprung zu stehen. Angeblich soll der Stürmerstar mit Paris St. Germain verhandelt haben. Ein Wechsel wird in den Medien eifrig diskutiert.

