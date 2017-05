flatex Morning-news

Marktüberblick

Ein weiterer Handelstag endet mit einem neuen Rekordhoch beim Deutschen Aktienindex. Tag für Tag wurden die Bären mit einer zunächst ermüdenden Taktik über drei Handelstage in Schach gehalten. Am Donnerstag folgte dann der Dampfhammer mit einem Zuschlag von 0,96 Prozent und einem Xetra-Schluss bei 12.647,78 Punkten. Das neue Rekordhoch liegt nun bei 12.648,22 Zählern. Kräftige Zugewinne gab es auch von anderen Leitindizes in Europa zu vermelden. Vor allem Mailand mit dem FTSE MIB, Madrid mit dem IBEX35 und Paris mit dem CAC40 konnten höhere Gewinne verbuchen, während London mit dem FTSE100 nur sehr leicht zulegen konnte. Überhaupt schien es am Donnerstag ein europäisches Kursfeuerwerk zu sein, denn die US-Märkte mit dem Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 haben sich nicht anstecken lassen.

An den Rohstoffmärkten ging der Kursverfall unterdessen weiter. Vor allem die beiden wichtigen Rohölkontrakte Brent und WTI hatten starke Abgaben zu verzeichnen. Die am Mittwoch um 16:30 Uhr ausgewiesenen Lagerbestandsdaten weiteten das Bären-Sentiment und trugen zu Anschlussverkäufen bei den Rohölkontrakten bei. Die Edelmetalle Gold und Silber gehörten, wie bereits am Mittwoch, einmal mehr zu den Verlierern. Am Freitag steht nur die spanische Industrieproduktion für den Monat März um 09:00 Uhr auf dem volkswirtschaftlichen Datenkalender. Erst am Nachmittag wird mit dem US-Arbeitsmarktbericht für den April ein weiteres Highlight markiert werden. Zeitgleich werden unter anderem die neugeschaffenen Stellen, die Arbeitslosen- und Partizipationsrate und die geleisteten Wochenstunden veröffentlicht. Von der Unternehmensseite werden Quartalszahlen von Cigna, Johnson Outdoor, Jones Lang Lasalle und Moodys ausgewiesen. Mit Spannung blickt man bereits auf die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich, die am Sonntag parallel zu den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein stattfinden. Der Wahlkampf in Frankreich erreichte mit der TV-Debatte vom Mittwoch, an der die Kandidaten Le Pen und Macron teilnahmen, ihren Höhepunkt. 63 Prozent der Zuschauer haben den Eindruck gewonnen, dass Macron mehr überzeugen konnte und vorne liegt.

Ausblick DAX

Am Freitag in der asiatischen Handelszeit notieren die US-Futures etwa fester im roten Bereich. In Japan und Südkorea wurde nicht gehandelt - in Australien, Hongkong und Shanghai überwiegen die Verluste. Beim DAX folgte einem Rekord der nächste Rekord. Am Donnerstag ging es mit einem kräftigen Impuls weiter gen Norden. Das neue Rekordhoch liegt nun bei 12.648,22 Punkten.

Mit einem Xetra-Schluss bei 12.647,78 Punkten könnten nun noch die nächsten Kursziele abzustecken sein. Ausgehend von einer Bewegung vom letzten Hochpunkt bei 12.375,54 auf das letzte Verlaufstief bei 11.941,57 ergeben sich Kursziele bei 12.707 und 12.808. Weit oben lauert noch eine Projektion bei 13.076 Punkten. Die nächsten Unterstützungen lägen nun bei bei 12.540 und 12.477 Punkten. Weiter auf der Unterseite stünden die alten Rekordmarken 12.390 und 12.375 als Unterstützungszonen bereit.

