FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan und Südkorea bleiben die Börsen aufgrund des Feiertages "Tag des Kindes" geschlossen.

TAGESTHEMA

Das Beschäftigungswachstum in der US-Wirtschaft dürfte sich im April nach einen Rücksetzer im Vormonat wieder verstärkt haben. Konjunkturbeobachter hatten gewissermaßen eine "Schrecksekunde", als das US-Arbeitsministerium vor einem Monat meldete, dass die Wirtschaft im März nur sehr viel weniger Jobs geschaffen habe als dies prognostiziert worden war. Der Bericht des privaten Datenanbieters ADP hatte sogar eine positive Überraschung möglich erscheinen lassen. Hinzu kam, dass die Beschäftigtenzahlen nicht die einzigen schwachen US-Konjunkturdaten waren. Stimmte das positive Bild von der US-Konjunktur noch? Als möglichen Grund der negativen Arbeitsmarktüberraschung nannten Volkswirte die Schneestürme an der Ostküste, die sich so nicht wiederholen würden. Zudem war die Arbeitslosenquote gesunken, und das trotz steigender Erwerbsbeteiligung. Die Fed hat inzwischen Entwarnung gegeben. In ihrer am Mittwoch veröffentlichten geldpolitischen Erklärung sprach sie von einer anhaltenden Besserung des Arbeitsmarkts und erklärte, dass sie die Wachstumsschwäche des ersten Quartals für einen Ausreißer halte.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten April Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +188.000 gg Vm zuvor: +98.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,6% zuvor: 4,5% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,19% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.379,40 -0,26% Nikkei-225 Feiertagspause Hang-Seng-Index 24.419,19 -1,07% Kospi 2.236,05 -0,23% Shanghai-Composite 3.101,12 -0,84% S&P/ASX 200 5.839,70 -0,62%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwächer - Fallende Rohstoffpreise, vor allem beim Öl trübt sich die Lage immer mehr ein, verunsichern die Anleger. Nach dem Absturz der Preise um fast 5 Prozent am Donnerstag geht es um weitere knapp 3 Prozent nach unten. Brentöl kostet 47,06 Dollar und ist damit so billig wie zuletzt im August 2016. Aber auch beim Eisenerz geht es weiter steil nach unten. Für Druck sorgen Ängste, dass Peking im Kampf gegen übermäßige und kreditfinanzierte Spekulation und eine Überhitzung an den Finanzmärkten auch negative Impulse für die Nachfrage nach Grundstoffen auslösen könnte. Für Zurückhaltung sorge neben der Preisschwäche bei den Rohstoffen außerdem der im späteren Tagesverlauf anstehende US-Arbeitsmarktbericht aus den USA, so Beobachter. Außerdem dürften einige Akteure auch vor der entscheidenden Wahlrunde am Sonntag in Frankreich in Deckung gehen. Im australischen Rohstoffsektor verlieren die Schwergewichte BHP Billiton und Rio Tinto jeweils rund 2,5 Prozent an Wert, der Kurs des Eisenerzförderers Fortescue gibt in ähnlicher Größenordnung nach. Dass der Index in Sydney nicht stärker nachgibt, ist Macquarie zu verdanken. Nachdem andere australische Banken zuvor eher enttäuschende Zahlen vorgelegt hatten, worauf sie an den Vortagen stärker unter Druck geraten waren, hat Macquarie mit seinem Datenkranz die Analystenerwartungen geschlagen. Die Aktie verteuert sich um 3,5 Prozent. Nicht gehandelt wird in Tokio und auch in Seoul findet nach dem Erreichen eines Rekordhochs am Donnerstag feiertagsbedingt kein Aktienhandel statt.

US-NACHBÖRSE

Activision Blizzard berichtete zwar einen Umsatzanstieg um 19 Prozent im ersten Quartal, teilte aber auch mit, dass die Zahl der aktiven Spieler seiner Videospiele auf 431 Millionen von 544 Millionen vor Jahresfrist gesunken ist. Auf Nasdaq.com gab der Kurs um 2,1 Prozent nach. Ungleich besser kamen die Zahlen von Zynga an. Der Kurs schnellte um 7,8 Prozent nach oben, nachdem der Anbieter von Videospielen für Mobilgeräte einen 12,5-prozentigen Anstieg der aktiven Nutzer auf 18 Millionen mitgeteilt hatte. Die Aktie des Immobiliendatenanbieters Zillow verteuerten sich nach einem erhöhten Ausblick um 1,2 Prozent. Shake Shack gaben dagegen um 2,1 Prozent nach, belastet von einem pessimistischeren Ausblick, was die flächenbereinigte Umsatzentwicklung betrifft. Das Quartalsergebnis der Schnellrestaurantkette war dagegen besser ausgefallen als erwartet. Callaway Golf schossen nach Vorlage der Quartalszahlen um 11,4 Prozent nach oben, Universal Display machten sogar einen Sprung um 16 Prozent. Veeco zeigten sich dagegen mit einem kleinen Minus von einem halben Prozent. Der Anbieter von Ausrüstung zur Leuchtdioden- und Halbleiterherstellung hatte einen kleinen Quartalsgewinn ausgewiesen, der knapp über der Konsensschätzung lag. Dagegen blieb der Umsatz knapp hinter der Erwartung zurück.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.951,47 -0,03 -6,43 6,02 S&P-500 2.389,52 0,06 1,39 6,73 Nasdaq-Comp. 6.075,34 0,05 2,79 12,86 Nasdaq-100 5.626,32 0,02 1,16 15,68 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 917 Mio 908 Mio Gewinner 1.208 1.498 Verlierer 1.764 1.463 unverändert 127 133

Kaum verändert - Während die jüngsten Fed-Kommentare bereits wieder abgehakt waren, schielten Anleger bereits Richtung Freitag, wenn der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird. Die Aussagen der Fed verstärkten die Markterwartung, dass die nächste Zinserhöhung im Juni wartet. Der Arbeitsmarktbericht könne diese Sicht ins Wanken bringen oder zementieren, hieß es. Da Anleger nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden wollen, blieben sie in Deckung. Allerdings musste die Wall Street eine Schrecksekunde mit zwischenzeitlich fallenden Kursen überstehen. Denn ein Kongressausschuss stimmte für den Ausstieg aus der Bankenregulierung von Ex-Präsident Barack Obama. Am Markt machten kurzzeitig Sorgen die Runde, US-Präsident Donald Trump könnte die Großbanken bei einer Neuordnung des Bankenwesens aufspalten. Insgesamt bescheinigten Händler dem Markt eine ausgeprägte Robustheit - gerade vor dem Hintergrund eines erneuten Preissturzes bei Erdöl. Angesichts des erneuten Preisverfalls bei Rohöl verlor der Energiesektor 1,9 Prozent. Caterpillar gaben 2,1 Prozent nach. Die Papiere weisen eine enge Korrelation zum Ölsektor auf. Mit der knappen Zustimmung des Repräsentantenhauses zum Ausstieg aus Obamacare legten die Sektoren Gesundheit und Versicherung um 0,5 bzw. 0,9 Prozent zu. Für Tesla ging es um 5,0 Prozent nach unten. Der Elektroautobauer rutschte im ersten Quartal tiefer in die roten Zahlen.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,31 1,6 1,29 10,8 5 Jahre 1,88 3,1 1,85 -4,3 7 Jahre 2,17 3,2 2,14 -7,9 10 Jahre 2,35 3,3 2,32 -9,3 30 Jahre 2,99 2,5 2,97 -7,3

Die Aussicht auf steigende US-Zinsen trieb die Renditen und dfrcükte die Kurse der Anleihen. Aktuelle Daten zeigten einen spürbaren Anstieg der Lohnkosten und deuteten damit auf eine anziehende Inflation, hieß es. Das untermauere den Eindruck, den die Fed am Vorabend vermittelt habe, dass im Juni die nächste Zinserhöhung anstehen dürfte, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:10 % YTD EUR/USD 1,0981 +0,0% 1,0979 1,0884 +4,4% EUR/JPY 123,25 -0,3% 123,56 122,68 +0,3% EUR/GBP 0,8498 +0,0% 0,8497 0,8473 -0,3% GBP/USD 1,2920 -0,0% 1,2921 1,2846 +4,7% USD/JPY 112,24 -0,3% 112,54 112,71 -4,0% USD/KRW 1140,30 +0,4% 1136,16 1132,79 -5,6% USD/CNY 6,8957 -0,0% 6,8962 6,8970 -0,7% USD/CNH 6,8990 +0,1% 6,8928 6,8968 -1,1% USD/HKD 7,7830 +0,0% 7,7828 7,7818 +0,4% AUD/USD 0,7377 -0,5% 0,7413 0,7402 +2,2%

Positive Konjunkturdaten aus Europa trieben den Euro. Die EU-Sorgenkinder Spanien und Italien warteten mit positiven Umfragen unter Einkäufern im Dienstleistungsgewerbe auf. Zudem hatte vor der entscheidenden Runde zur französischen Präsidentschaftswahl am Sonntag der liberale Börsenliebling Emmanuel Macron das Fernsehduell gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen gemäß Umfragen deutlich gewonnen. Damit blieb er für die Wahl klarer Favorit. Der Euro kletterte auf 1,0985 und damit auf ein Sechsmonatshoch. Am Vorabend war die Gemeinschaftswährung unter 1,09 umgegangen. Gleichzeitig zeigte der Dollar aber auch zum Yen Schwäche. Dabei dürfte der als sicherer Hafen geltende Yen auch von der Verunsicherung der Anleger angesichts der stark fallenden Ölpreise profitiert haben. Im asiatischen Handel am Freitag machte der Yen parallel zu einem neuerlichen Rücksetzer bei den Ölpreisen einen Satz nach oben.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,67 45,9 -2,7% -1,23 -21,3% Brent/ICE 47,20 48,38 -2,4% -1,18 -19,5%

Die Ölpreise sackten im US-Handel auf die tiefsten Stände seit November ab und bauen am Freitag in Asien ihre Verluste nochmals deutlich aus auf die niedrigsten Stände seit August 2016. Nach jeder noch so zarten Erholung folge der nächste Preisrutsch auf dem Fuße, hieß es im Handel. Die steigende US-Förderung stelle übergeordnet den größten Belastungenfaktor, heißt es. Daneben deuteten sich in Libyen weitere Produktionssteigerungen an, nachdem sich zwei verfeindete Fraktionen im innerlibyschen Konflikt politisch angenähert hatten. Außerdem schwelt im Hintergrund die Unsicherheit weiter, ob die Opec-Staaten zur Stabilisierung der Preise die vereinbarte sechsmonatigen Produktionskürzungen Ende des Monats verlängern werden. Zudem hätten die Kürzungen bislang nichts an den robusten Ölvorräten geändert, heißt es. Einige Schätzungen zeigten dazu, dass die Opec-Gesamtförderung vier Monate nach Beginn des Deals immer noch über der vereinbarten Tagesobergrenze von 32,5 Millionen Barrel liege.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.233,82 1.227,70 +0,5% +6,12 +7,2% Silber (Spot) 16,45 16,18 +1,6% +0,27 +3,3% Platin (Spot) 907,28 904,00 +0,4% +3,28 +0,4% Kupfer-Future 2,50 2,50 -0,2% -0,00 -0,6%

Der Goldpreis fiel in den USA auf den niedrigsten Stand seit sieben Wochen. Geopolitische Sorgen als Kurstreiber waren zuletzt in den Hintergrund getreten. Zudem drückte die Aussicht auf anziehende Zinsen. Mittlerweile spreche auch die Markttechnik gegen Gold, hieß es. Im asiatischen Geschäft am Freitag profitiert das Gold von seinem Ruf als sicherer Hafen und macht einen großen Teil der Vortagesverluste wieder wett. Hintergrund sind weiter deutlich fallende Ölpreise, die für Verunsicherung sorgen.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

ATOMPROGRAMM NORDKOREA

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat Nordkorea Fortschritte bei seinem Atomprogramm bescheinigt. "Wir haben Anhaltspunkte, dass das Nuklearprogramm so vorangeht wie Nordkorea es verkündet", sagte IAEA-Chef Yukiya Amano der Süddeutschen Zeitung.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die Reserve Bank of Australia (RBA) zeigt sich bei einem Anstieg der Inflation zuversichtlicher. In dem vierteljährlich veröffentlichten Bericht der Notenbank zur Geldpolitik wich die RBA zwar nur gerigfügig von ihren Konjunkturprognosen ab, erklärte aber, dass die Teuerung im Laufe der Zeit steigen werde.

KONJUNKTUR INDONESIEN

Das indonessiche BIP ist im ersten Quartal zum Vorjahr um 5,01 Prozent gestiegen, Ökonomen haten 5,03 Prozent erwartet.

KONJUNKTUR PHILIPPINEN

Die Verbraucherreise auf den Philippine sind im April zum Vorjahr um 3,4 Prozent gestiegen, weniger stark als von Volkswirten mit 3,6 Prozent geschätzt.

KONJUNKTUR TAIWAN

Die Verbraucherpreise in Taiwan sind im April um 0,12 Prozent zum Vorjahr gestiegen, weniger stark als mit 0,55 Prozent erwartet.

POLITIK USA / GESUNDHEITSREFORM

Das US-Repräsentantenhaus hat die Abschaffung der Gesundheitsreform von Ex-Präsident Barack Obama beschlossen. Die Abgeordneten stimmten mit einer knappen Mehrheit von 217 zu 213 Stimmen für ein entsprechendes Gesetzesvorhaben.

POLITIK USA / HAUSHALTSKOMPROMISS

Nach dem US-Repräsentantenhaus hat auch der Senat den Kompromiss zum Haushaltsstreit mit großer Mehrheit angenommen.

FORD

wird vorübergehend 130 Arbeiter in einer Fabrik in der Nähe von Cleveland entlassen. Damit will der Konzern seine Produktion der schwachen Nachfrage nach mittelschweren Lastwagen anpassen.

IBM / BERKSHIRE HATHAWAY

Berkshire Hathaway, die Holding von Star-Investor Warren Buffett, hat die Beteilung an IBM in diesem Jahr deutlich verringert. Etwa ein Drittel der IBM-Anteile seien verkauft worden, sagte Warren Buffett dem Fersehsender CNBC.

