Die Medigene AG (FWB: MDG1, Prime Standard, TecDAX) gab heute bekannt, dass sie einen Bruttoemissionserlös in Höhe von 20,7 Millionen Euro durch eine signifikant überzeichnete Privatplatzierung über ein beschleunigtes Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) erlöst hat. Medigene hat 1.964.599 und damit die maximal mögliche Zahl neuer Aktien aus dem genehmigten Kapital bei institutionellen Investoren zu einem Preis von 10,55 Euro pro Aktie platziert.



Im Rahmen der Transaktion agierten Guggenheim Securities, LLC und die Baader Bank AG als Bookrunner sowie Trout Capital LLC als Co-Placement-Agent.



Die Kapitalerhöhung umfasst rund 9,7 % des Grundkapitals vor der Transaktion und wird die Gesamtzahl der eingetragenen Aktien nach der Emission auf 22.118.329 erhöhen. Die neuen Aktien werden nach ihrer Emission zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Der Abschluss dieser Kapitalerhöhung wurde heute durch den Vorstand und den Aufsichtsrat von Medigene auf der Grundlage ihrer bisherigen Beschlüsse vom 4. Mai 2017 zur Durchführung einer Kapitalerhöhung beschlossen.



