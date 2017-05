FRANKFURT (Dow Jones)--Gut behauptet geht der Bund-Future in den Freitag. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt gegen 8.30 Uhr um 6 Ticks auf 161,02 Prozent. Das bisherige Tageshoch liegt bei 161,12 Prozent und das Tagestief bei 160,92 Prozent. Umgesetzt wurden bisher nur gut 14.000 Kontrakte.

Sollte der Aufwärtstrend bei 161 Prozent nachhaltig gebrochen werden, sei Platz bis 160, sagt Thomas Bopp vom Magazin Traders'.

"Im Tagesverlauf drohen Verluste", sagt auch Dirk Gojny von der Essener Nationalbank. Er meint, die Investoren dürften sich mit Blick auf den US-Arbeitsmarktbericht zunächst in Zurückhaltung üben.

Gerechnet wird mit einem Beschäftigungsaufbau um 188.000 Stellen, doppelt so viel wie im März. Im Blick stehen auch die Stundenlöhne, nachdem die Lohnstückkkosten in den USA zuletzt gestiegen sind. US-Notenbankchefin Janet Yellen könnte sich dann am Abend in einer Rede in Providence zur Lage äußern.

Der Bobl-Future legt um 2 Ticks zu auf 131,54 Prozent.

DJG/hru/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2017 02:42 ET (06:42 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.